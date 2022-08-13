نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : تفعيل الجيل الخامس سيكلّف الشركات 200-300 مليون دولار على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 13 أغسطس 2022 03:00 مساءً - دوت الخليج :- قدر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، كلفة الاستثمار الرأسمالي التي ستتحملها شركات الاتصالات لتفعيل خدمات الجيل الخامس عند 200 -300 مليون دولار.

وقال الهناندة، الخميس، لقناة المملكة، إنّ الأردنيين من أفراد وشركات استهلكوا انترنت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 12 ألفا و800 تيرابايت يوميا.

ووقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخميس، اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، مع شركتي (أورانج) و(أمنية) العاملتين في خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

وأضاف، أنّ الاتفاقية التي وقعت اليوم جاءت بعد دراسة شمولية لقطاع الاتصالات وإمكانيته وتطوره وقدرات شركات الاتصال وقدراتها على متابعة استثماراتها للجيل الخامس في الأردن.

وأشار، إلى أن تطبيقات ومنصات التوصيل والنقل استطاعت خلق 30 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات.

وتمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.

وتلزم الاتفاقية، التي وقعت الخميس، كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.

ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول الى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.