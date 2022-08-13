نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا تنسيق الجامعات 2022.. رابط تنسيق المرحلة الأولي 2022 للثانوية العامة وكيفية كتابة الرغبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات 2022 هو الأمر الذي يشغل بال الطلاب والأسر في مصر منذ صباح اليوم، وذلك بعد تفعيل رابط تسجيل رغبات الجامعات للعام 2022، ومن ثم سوف نشير إلي الرابط الرسمي الذي يمكنكم من خلالة تسجيل الرغبات بداية من صباح اليوم الخميس 11 اغسطس حتي الاثنين 15 اغسطس في تمام السابعة مساء ومن ثم عليك متابعة هذا التقرير حتي تجد رابط تنسيق المرحلة الأولي 2022 للثانوية العامة وكيفية كتابة الرغبات بشكل صحيح، علما بأن تسجيل الرغبات بداية من اليوم هو أمر قابل للتعديل لحين اغلاق المرحلة الاولي، حيث يمكنكم تعديل الرغبات إلكترونيا حتي يوم الاثنين المقبل الساعة السابعة مساء.

تنسيق الجامعات 2022

بعد أن أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك المشرف العام علي مكتب التنسيق أن نحو 7 آلاف طالب وطالبة تقدموا لتسجيل الرغبات عبر رابط التنسيق الالكتروني في المرحلة الأولى، والتي تبدأ فاعليتها بداية من التاسعة صباح اليوم حتي الاثنين مساء، علما بأن معامل الحاسب الالي في الجامعات متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور من أجل تسجيل الرغبات بداية من التاسعة صباح حتي الساعة الثالثة عصرا.

خطوات كتابة الرغبات للجامعات 2022

في هذا السياق نجد أن المستشار الإعلامي والمتث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عادل عبدالغفار، اكد علي ضرورة تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2022 للمرحلة الاولي بقة وعناية واتباع الطريقة الصحيحة، علما بأن تعديل الرغبات متاح عبر رابط الموقع نفسة والذي نحن علي صدد الإشارة آلية من خلال هذا التقرير

زيارة رابط tansik.egypt.gov.eg .

. عليك تسجيل رقم الجلوس والرقم السري وكذلك الرقم التأكيد للطالب.

ستظهر امامك بيانات الطالب، قم باختيار الجامعات حسب الأولية.

انقر علي كلمة التالي حتي تؤكد اتمام عملية التسجيل.

اخيرا قم بطباعة قائمة الرغبات والاحتفاظ بها.

رابط تنسيق المرحلة الاولي 2022

خصصت وزارة التعليم العالي رابط إلكتروني من أجل تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2022، وهو رابط رسمي وفعال Tansik.egypt.gov.eg، علما بأن التسجيل في تنسيق المرحلة الاولي يتم عن طريق اي جهاز كمبيوتر متصل بالانترنت، ويمكن لولي الامر تسجيل الرغبات للابناء أو يقوم بذلك الطالب بنفسة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

نوفر لكم تفاصيل أوضح حول المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2022، والذي يستمر لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى حتي يوم الاثنين المقبل 15 اغسطس