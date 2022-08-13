«سانا»: القوات الأمريكية تسرق 89 صهريجا من النفط السورى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت مصادر محلية من ريف اليعربية إن "قوات الاحتلال الأمريكى أخرجت رتلاً مؤلفًا من 89 صهريجًا معبأة بالنفط المسروق من حقول الجزيرة إلى قواعدها فى الأراضى العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعى، والمخصص لسرقة النفط من الحقول السورية".

وأضافت المصادر السورية أن "ذلك يأتى بعد يومين من سرقتها قافلة مؤلفة من 144 صهريجًا بشكل مماثل"، موضحة أن كل ذلك يجىء "فى إطار انتهاكاتها المستمرة للقوانين والمبادئ الدولية وإمعانها فى السطو على ثروات الدول وتجويع شعوبها".