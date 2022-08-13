نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل رسميًا تبدأ الدراسة للطلاب والإداريين في هذا الموعد! في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد استئناف الدراسة للعام الجديد 1444، وذلك لكلاً من المدارس الأجنبية والحكومية والجامعات الموافق 28 أغسطس 2022م، كما أعلنت الوزارة توقيت ومواعيد عودة الإداريين والموظفين بالإدارات التعليمية، كما حددت موعد عودة المعلمين والمعلمات لمزاولة عملهم.

وشملت الخطة الدراسية على توقيتات الإجازات المطولة وإجازات نهاية العام بشكل تفصيلي، هذا وقد أكدت الوزارة على استكمال العمل بنظام الثلاثة فصول، واليوم من خلال موقعنا سنتعرف على كل ما يخص التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل، فضلاً تابعوا معنا.

جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

بعد اعتماد التقويم رسميًا من قِبل المختصين، ووفقاً لما نشرته وزارة التعليم السعودية عبر صفحتها الرسمية فإن موعد شاغلي الوظائف التعليمية والكادر الإداري وفق جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل هو على النحو الآتي:

موعد العودة الحضورية للطلاب والمعلمين

اتاحت وزارة التعليم الوظائف التعليمية ونشرت مؤخرًا رابط اسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر جدارة وفيما يلي نتعرف على موعد العودة للكادر التعليمي:

عودة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وموظفي الإدارات التعليمية المختلفة، سوف تكون يوم الاثنين 24 من محرم 1444 الموافق 22 أغسطس 2022.

أما عودة معلمين ومعلمات كافة المراحل الدراسية سوف تكون يوم الأحد غرة صفر الموافق 28 أغسطس 2022.

كما يتم تقسيم العام الدراسي الجديد إلى 39 أسبوع دراسي وينقسم كل فصل دراسي إلى 13 أسبوعاً كما يلي:

الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم 1/2/1444 وينتهي يوم 30/4/1444 الموافق ل 24 نوفمبر 2022.

الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم 10/5/1444 وينتهي يوم 10/8/1444 الموافق 2 مارس 2023.

الفصل الدراسي الثالث يبدأ يوم 20/8/1444 وينتهي يوم 4/12/1444 الموافق 22 يونيو 2023 وهو موعد نهاية العام الدراسي 1444.

جدول اجازات العام الدراسي 1444

وفقاً للتقويم الدراسي 1444 بعد التعديل، فإن العام الدراسي الجديد سوف يشمل إجازات نهاية أسبوع طويلة طوال العام، بالإضافة إلى إجازة بمناسبة اليوم الوطني في المملكة وستكون خلال الفصل الدراسي الأول، واجازة يوم التأسيس وستكون في الفصل الدراسي الثاني، أما إجازة عيد الفطر ستكون خلال الفصل الدراسي الثالث والتي تصل إلى 13 يوماً.

وبما أن العام الدراسي في المملكة أصبح أطول من ذي قبل حيث تكون بدايته في أول شهر صفر وينتهي عند شهر ذي الحجة، أي أنه يعد تقريباً عاماً كاملاً ويحصل خلالها الطلاب على إجازات قدرها 39 يوم غير اجازة نهاية العام والتي اذا تم احتسابها ستصبح أيام الإجازات 69 يوم.