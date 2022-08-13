انفجار بمدخل مقر حكومى لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية فى كابول

جدة - نرمين السيد - وقع انفجار هائل، اليوم السبت، بمدخل مقر حكومى لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية فى منطقة "دشت برجى"، غرب العاصمة الأفغانية كابول.



جدة - نرمين السيد - وقع انفجار هائل، اليوم السبت، بمدخل مقر حكومى لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية فى منطقة "دشت برجى"، غرب العاصمة الأفغانية كابول. وحسبما أفادت وكالة "كابول نيوز"، فقد "وقع الانفجار عند الساعة الـ10:40 من صباح يوم السبت، بالتوقيت المحلى"، دون ورود معلومات دقيقة بشأن الضحايا حتى الآن.

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