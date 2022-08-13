شعر به السكان.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بنغازى الليبية

جدة - نرمين السيد - وأكد سكان بنغازى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أنهم شعروا بالهزة التى وقعت بتمام الساعة الحادية عشرة و31 دقيقة من ليل الجمعة. وقال بيان للمركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى على موقعه الإلكترونى، إن هزة أرضية وقعت فى البحر المتوسط على بعد 189 كيلومترا شمال غرب مدينة بنغازى الليبية، موضحًا أن الهزة كانت بقوة 5.9 درجة بمقياس ريخيتر، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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