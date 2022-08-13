كوريا الشمالية تعلن الانتصار على فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى كوريا الشمالية، اليوم السبت، انتهاء العمل بإلزامية وضع الكمامات فى كل الأماكن تقريبًا، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية، وذلك بعد أيام من إعلان الزعيم كيم جونغ أون "الانتصار على كورونا".





وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إنه "تم رفع إلزامية وضع الكمامات فى كل الأماكن باستثناء مناطق الخطوط الأمامية والمدن والمقاطعات الحدودية، نظرًا لأن البلاد بكاملها أصبحت منطقة خالية من الوباء". وفى وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت كوريا الشمالية "انتصارًا باهرًا" على فيروس كورونا، وذلك بعد أشهر فقط من إعلانها تسجيل أولى الإصابات فى مايو. كما تم رفع العمل بتدابير التباعد الاجتماعى فى كل المناطق باستثناء المناطق الحدودية. ويأتى إعلان كوريا الشمالية بعدما اتهمت سيؤول بالتسبب فى تفشى فيروس كورونا فى البلاد، وهددت بـ"القضاء" على السلطات الكورية الجنوبية إذا لزم الأمر.

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