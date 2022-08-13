نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول عبر epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة لقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول في العراق وذلك بعد أن تم الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات ولقد قامت الوزارة بإتاحة رابط رسمي حتى يتمكن أولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة والاطمئنان على أولادهم حيث إن النتيجة هامة جدا لهم، وبالفعل لقد بدأ النتائج في ظهور في بعض المحافظات، ويمكنك التعرف على ظهور نتيجتك أم لا من خلال زيارة المنصة الرسمية بسهولة والقيام بخطوات الاستعلام الإلكتروني التي سنوضحها لك من خلال موقعنا.
موقع استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول
لقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول في العراق وذلك بعد أن تم الانتهاء مؤخرا من عمليات التصحيح في الكثير من المحافظات حيث لقد بدأت امتحانات الصف الثالث المتوسط يوم ١١ يونيو ويتم الانتهاء منها يون ٢٣ يونيو، وبدأت بعدها أعمال التصحيح ورصد الدرجات وذلك حتى يتم الإعلان عن النتيجة رسميا في جميع المحافظات العراقية.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق
بعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق ازداد البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن طريقة الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2022، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإتاحة رابط رسمي حتى يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على النتيجة، ويمكنهم معرفة نتيجة الثالث المتوسط عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي على الإنترنت.
- الخطوة الثانية: ثم يقوم الطالب بالدخول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022.
- الخطوة الثالثة: وبعد ذلك يقوم الطالب باختيار نتائج الدور الأول ٢٠٢٢.
- الخطوة الرابعة: وبعدها يقوم الطالب بكتابة اسمه الرباعي والرقم الامتحاني الخاص به في الأيقونة المخصصة لذلك الأمر.
- الخطوة الخامسة: ثم على الطالب أن يقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منه.
- الخطوة السادسة: يقوم الطالب بالضغط على أيقونة عرض النتائج وسوف تظهر النتيجة والدرجات بسهولة دون أن يقوم الطالب بالذهاب إلى المدرسة حتى يحصل على النتيجة.
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