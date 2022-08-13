العراق يتسلم 50 داعشيا من سوريا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لخلية الإعلام الأمنى العراقى - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه من خلال التنسيق والتعاون المشترك تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابيا من عناصر تنظيم "داعش" من الذين يحملون الجنسية العراقية بعدما تم القبض عليهم داخل الأراضى السورية، لافتا إلى أن عملية استلام الإرهابيين تمت عبر منفذ ربيعة الحدودى.
وأوضح البيان أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية العراقية استلمت الإرهابيين لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم، مؤكدا استمرار قيادة العمليات المشتركة فى متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة فى داخل البلاد وخارجها لحين القصاص العادل منهم.
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