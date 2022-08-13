بإطلاق الرصاص.. طالبان تفرق تظاهرة نسائية تطالب بحق العمل والتعليم

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، سار نحو أربعين امرأة يهتفن "الخبز والعمل والحرية" أمام وزارة التعليم الأفغانية، اليوم السبت، قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلى طالبان بتفريقهن، وإطلاق رشقات رصاص فى الهواء بعد حوالى خمس دقائق من بدء التظاهرة.

وتأتى التظاهرة النسائية بعد نحو عام من وصول حركة طالبان المتطرفة إلى السلطة فى أفغانستان، حيث فرضت الحركة قيودًا على عمل النساء وتعليمهن فى البلاد.