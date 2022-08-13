العالم اليوم - "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" تخفضان تصنيف ديون أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - خفضت وكالتا التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" درجة الدين السيادي لأوكرانيا، إلى درجة واحدة فقط قبل التخلف عن السداد، بعد الإعلان عن تعليق ديونها الخارجية من دائنيها الدوليين يوم الأربعاء الماضي.

وخفضت "ستاندرد آد بورز" تصنيف الديون الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية من مستوى "سي سي/سي"، إلى "اس دي" وهي درجة التصنيف التي تعرف (بالتخلف الانتقائي).

وقالت الوكالة في بيان "نظرا للشروط والأحكام المعلنة لإعادة الهيكلة وحسب معاييرنا نعتبر هذه الصفقة (...) معادلة لتخلف عن السداد".

وحصلت أوكرانيا على موافقة دائنيها الدوليين على تجميد تسديد ديونها الخارجية المقدرة بنحو عشرين مليار دولار، لسنتين.

من جهتها، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف ديون أوكرانيا الطويلة الأجل من "سي" إلى "آر دي" (تخلف محدود).

تعتبر الدولة متخلفة عن السداد عندما تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدائنيها من دول أو مؤسسات مالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو مستثمرين في الأسواق المالية.

ويُعتبر التخلف عن السداد جزئيا عندما لا تسدد الدولة جزءا من التزاماتها.

وكانت مجموعة من الدائنين الغربيين بينهم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وافقت في 20 يوليو على تأجيل دفعات الفائدة على الديون الأوكرانية بعد طلب من كييف. وحثت حاملي السندات الآخرين على أن يحذوا حذوها.

وانهار الاقتصاد الأوكراني منذ بدء الحرب مع روسيا في 24 فبراير.

ويمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني انخفاضا بنسبة 45 بالمئة هذا العام حسب آخر تقديرات نشرها البنك الدولي في يونيو.

وتفيد حسابات أجرتها وكالة بلومبرغ للأنباء المالية أن إجراءات تأجيل سداد أوكرانيا لسنداتها يمكن أن تسمح بتوفير ثلاثة مليارات دولار على مدى عامين.