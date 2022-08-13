نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 مليون ريال قرض العقارات وشراء المنزل تمويل شخصي يصل الى خمس سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم كيفية الحصول على التمويل العقاري بنك الراجحي لعام 2022م – 1444هـ وأبرز شروط الحصول عليه، حيث أن خدمة التمويل العقاري هي من أهم الخدمات المقدمة من قبّل مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية والتي تسمح للعميل الحصول على مبلغ من المال يمكن من خلال الحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية وبنائها أو شرائها ولكن حدد المصرف بعض الشروط والأوراق التي يجب أن تكون موجودة حتى يتم تقديم الطلب وقبوله. شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي 2022م – 1444هـ يجب أم تكون على علم بالمبلغ الذي تحتاج إليه وترغب في الحصول عليه.

كما يجب أن يكون بإمكانك الحصول على مبلغ من التمويل قيمته تعادل 58 ضعف الراتب الخاص بك.

تمويل الراجحي العقاري مدته تكون 20 عام يتم تقسيمهم بشكل متناسب على راتب الشهري.

نسبة التمويل تكون 3.25% خلال السنة الواحدة وعلى مدار ثلاثين سنة. المستندات المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي العقاري يجب أن يكون متوفر معك حتى تحصل على تمويل الراجحي العقاري صورة من رقم الهوية الوطنية الشخصية ورقم بطاقة الأحوال الخاصة بك أو بالعميل ودفتر عائلة صورة وأصل، كما أنه يجب أن يكون متوفر معك نموذج تحويل الراتب الخاص بالعميل ومستند تحويل ومختوم من قبّل جهة العمل. شروط تمويل الراجحي العقاري لقطعة الأرض يجب أن تكون مساحة الأرض أكثر من 200 متر مربعة في المنطقة المناسبة للعميل.

قطعة الأرض السكنية يجب أن يكون لها طابو خاص به ومستقبل مميز وفقًا لمخطط العميل.

أن يقوم العميل باتباع جميع خطوات التمويل الخاصة بشراء قطعة الأرض وهي أن يكون لديه حساب بنكي ويتم تحويل راتبه إلى البنك ويقوم بتعبئة طلب التمويل. شروط تمويل الراجحي العقاري بيتك مصدر تمويل يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل الراجحي العقاري سعودي الجنسية.

راتب العميل الشهري يجب ألا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي بالنسبة لعمله في القطاع السعودي الحكومي.

ولا يقل عن 7 آلاف و500 ريال سعودي إذا كان عاملًا في قطاع السعودية الخاص.

مدة التمويل يجب أن تكون 15 سنة للوحدات السكنية و20 سنة للعقارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 مليون ريال قرض العقارات وشراء المنزل تمويل شخصي يصل الى خمس سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.