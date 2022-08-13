نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022 في جميع محافظات الجمهورية للشعبتين “علمي وادبي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر طلبة الثانوية العامة عقب ظهور نتائجهم، تنسيق الجامعات2022، ومؤشرات نسب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، وقد قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، وأصدر قرار بصدور النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وسوف نرصد لكم تفاصيل تنسيق الجامعات لعام ٢٠٢٢ في تلك الفقرات الآتية.

تنسيق الجامعات الحكومية ٢٠٢٢

قام الدكتور حسين خالد، الرئيس العام القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات المصري، بالإشارة إلى إن نسبة عدد الطلاب بكليات الطب بالجامعات المصرية، سنلاحظه مختلف في تلك السنة في جامعات مصر، وذلك عن السنوات القليلة التي مضت حيث قام ما يصل الى حوالي ١٢ الف طالب بالتقديم إلى كليات الطب في تنسيق سنة ٢٠٢١، وعندما قارنا بين عدد الطلاب الحاصلين على نسبة تسعين بالمائة حتى نسبة خمسة وتسعين بالمائة سنجد ان عددهم وصل إلى 17066 طالب بشعبة علمي علوم، لذلك راينا أن كليات الطب سيصبح مؤشر التنسيق بها ما بين 92% و الـ 92.5% لتلك السنة، كما أعلن السيد عطا أن مجموع عدد الطلاب الذين قاموا بكتابة رغباتهم على موقع التنسيق تعدى حتى تلك اللحظة الى 25 ألف طالب وطالبة منذ أن تم الإعلان عن فتح ابواب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات يوم الخميس من هذا الأسبوع الجاري، و المقرر أن يظل موقع التنسيق يستقبل الطلاب لتسجيل الرغبات حتى الاثنين الموافق 15 أغسطس، ويمكنهم تغير الرغبات أمام الطلاب حتى الساعة ٧ من اخر ايام تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى للتنسيق .

• عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر اي ما يعادل نسبة 83.17% فأكثر.

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر اي ما يعادل نسبة 64.51% فأكثر.

• إجمالي عدد الطلاب: 117758.

تنسيق الجامعات 2022 شعبة علمي علوم المتوقعة:

طب المنصورة 386 درجة.

طب الإسكندرية 382.

طب الزقازيق 382.

طب طنطا 381.

طب كفر الشيخ 381.

طب القاهرة 380.

طب بورسعيد 379.

طب عين شمس 378.

طب أسنان المنصورة 378.

طب المنوفية بشبين الكوم 378.

هندسة بترول وتعدين السويس 378.

طب فاقوس 378.

• طب بنها 377.

طب حلوان 376

طب أسنان المنوفية 376.

طب جنوب الوادي 376.

طب قناة السويس بالإسماعيلية 375

طب سوهاج 375.

طب الفيوم 374.

علاج طبيعي كفر الشيخ 368.

علاج طبيعي بنها 367.

صيدلة سوهاج 367.

صيدلة جنوب الوادي 367.

صيدلة المنصورة 367.

صيدلة طنطا 366صيدلة دمنهور 366.

علاج طبيعي القاهرة 366.

علاج طبيعي السويس 366.

صيدلة الزقازيق 366.

صيدلة المنوفية 365.

تنسيق الجامعات 2022 الشعبة الأدبية: