نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام جدارة الإلكتروني…. يعلن عن أسماء المرشحين للعمل بالوظائف التعليمية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام جدارة الإلكتروني، يشهد إقبال كبير من المواطنين المقدمين على الوظائف الحكومية المعلن عنها، وكان آخرها بحث المتطلعون للتقديم على 11547 وظيفة في التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية والبحث عن رابط الإلكتروني لنظام جدارة المعلن عن أسماء المرشحين للوظائف الحكومية التعليمية 1444 هجري، وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج الترشيح المبدئي للوظائف وذلك يوم الخميس الماضي.

نظام جدارة الإلكتروني والهدف منه

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشاء خدمة إلكترونية أنشئت لصنع مسار واحد للمتقدمين للوظائف الحكومية المعلن عنها، كما إنها خدمة تساعد المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن عمل، وذلك من خلال إتاحة خدمة التسجيل بالبرنامج والتقدم على الإعلانات الوظيفية، ويتم التحقق في كافة التفاصيل المقدمة من المرشحين للتأكد أن الوظيفة ملاءمة للمقدم لها.

وتعمل المنصة على تحسين منظومة العمل الحكومي والعلو بمستوي الجودة العالمية والمساعدة على الارتقاء بها وبها وبمستوي خدمات الموارد البشرية والاستثمار في رأس المال البشري لمستويات الجودة العالمية، والعمل أيضا على حوكمة الأنظمة والإجراءات بما يتوافق مع الوارد من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والمساعدة لرفع فاعلية الأجهزة الحكومية وكفائتها.

خطوات الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف

يتمكن المتقدمين للوظائف المعلنة الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية من خلال موقع نظام جدارة الإلكتروني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام جدارة. كتابة رقم الهوية الوطنية بالمكان المخصص لها. إدخال كلمة السر. تحديد جنس المتقدم. كتابة رمز التحقق المرئي. اختيار أيقونة دخول. إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام وظهور نتيجة الترشيح.

الشروط الواجب توافرها للقبول في الوظائف التعليمية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن بعض الشروط الواجب توافرها بالمتقدم لشغل الوظائف التعليمية المعلنة من خلال نظام جدارة، وتلك الشروط هي: