نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الاولي 2022 للقبول في الجامعات للشعب العلمية والأدبية من موقع التنسيق الحكومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم الإعلان رسميا عن نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي أصبح الفكر الذي يملأ ذهن الطلاب الناجحين هو موعد التنسيق وتسجيل رغبات الإلتحاق بالكليات والمعاهد المصرية المختلفة، كما أن الحد الأدنى للتنسيق بالمرحلة الأولى من الأمور التي تشغل فكر الطلاب وأولياء الأمور أيضا، حيث قد تم الإعلان عن بدء تنسيق المرحلة الأولى في يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس وستستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الاثنين 15 أغسطس، ولذلك في هذا المقال سنتعرف على تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الصف الثالث الثانوي.

تنسيق المرحلة الاولي 2022 للقبول في الجامعات

تعد مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية حيث أنها تحدد الكلية أو المعهد الذي يلتحق بها الطالب من خلال المجموع الذي سيحصل عليه في الصف الثالث الثانوي سواء كانت الشعبة علمية أو أدبية، وبعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي تم تحديد موعد التنسيق للمرحلة الأولى والذي يبدأ من يوم 11/8 وينتهي في يوم 15/8.

ويبدأ تنسيق الطلاب في في المرحلة الأولى لشعبة العلمي علوم من مجموع 365 من المجموع الكلي وهي ما تمثل نسبة 89 %، أما بالنسبة لطلاب علمي رياضة فيستطيع الطالب التنسيق في المرحلة الأولى من مجموع 341 درجة وهي ما تمثل نسبة 87%، وفيما يخص طلاب القسم الأدبي فيبدأ التنسيق من مجموع 264.5 وهي ما تمثل نسبة 64.5 %، كما يتمكن الطالب من كتابة رغباته من خلال رابط التنسيق الذي كانت قد أقرته وزارة التعليم العالي.

تسجيل الرغبات الثانوية العامة 2022

هناك الكثير من المزايا التي يحصل عليها الطالب نتيجة تسجيله تسجيل الرغبات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا، وتتمثل تلك المزايا في: