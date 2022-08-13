نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022 لجميع الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية عبر موقع التنسيق tansik في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم الإعلان منذ أيام لنتائج الثانوية العامة أصبح هناك بعض التساؤلات التي تشغل فكر الطلاب الناجحين مثل موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2022 وما هي الكلية التي ستتناسب مع الطالب وتتوافق مع المجموع الذي سيحصل عليه وما هو الحد الأدنى للقبول بالتنسيق الخاص بالمرحلة الأولى حيث أن كل هذه التساؤلات لابد وأنها تبادرت إلى ذهن الطالب، ومن الجدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى بدء في يوم 11/8 ويستمر لمدة 5 أيام، وفي هذا المقال سنتعرف على تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد بشئ من التفصيل.

تسجيل تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022

تعد مرحلة الدراسة بالصف الثالث الثانوي من أهم مراحل التعليم التي يمر بها الطالب، حيث إنها تحدد الكلية أو المعهد الذي سيلتحق به الطالب وذلك على حسب مجموع هذا الشخص الذي ستحصل عليه في هذه المرحلة، ولذا فإن حدث إعلان النتيجة أمر يشغل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، كما قد تم الإعلان عن الحد الأدنى الخاص بتنسيق الثانوية العامة لكل الشعب حيث أن الحد الأدنى لدرجة الطالب التنسيق في المرحلة الأولى فيما يخص شعبة العلمي علوم تصل إلى 365 درجة وهي ما تساوي 89% أما فيما يخص تنسيق المرحلة الأولى لطلاب علمي رياضة ببدء من 341 درجة وذلك بنسبة مئوية تصل إلى 87% وفيما يخص طلاب الشعبة الأدبي فيبدأ الحد الأدنى للتنسيق من 264.5 درجة وهي ما تساوي 64.5%، وكانت وزارة التعليم العالي قد أقرت رابط خاص بالتنسيق وإدلاء رغبات الطلاب.

خدمة التنسيق الإلكتروني 2022

أن خدمة التنسيق الالكتروني سهلت على الطلاب وأولياء الأمور الوقت والجهد ومعاناة السفر إلى المحافظات المختلفة من أجل تقديم الأوراق للتنسيق، كما أن هذه الخدمة عملت على تمكين الطالب اختيار رغباته بنفسه مع امكانيه ترتيب هذه الرغبات بحسب رغبة الطالب.

ومن خلال هذه الخدمة نجد أن الطالب يستطيع أن يتعرف على الكلية أو المعهد الذي يلتحق به من خلال معرفة درجة القبول به في السنوات القادمة، كما يتمكن الطالب من مراجعة الرغبات وطباعتها من أجل تلاشي أي أخطاء، كما أن الطالب يستطيع تعديل الرغبات في أي وقت خلال موعد التنسيق الخاص بالمرحلة الأولي والذي يبدأ من يوم 11/8 وينتهي في 15/8.