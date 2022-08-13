نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إستخراج جواز سفر سعودي من البيت بخطوات بسيطة من خلال 5 شروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إستخراج جواز سعودي من البيت بخطوات بسيطة لكل مواطن أو مواطنة يرغب في السفر من المملكة إلي أي دولة في العالم، لذا يبحث الكثير من السعوديين عن كيفية إستخراج جواز السفر والأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير التي حددتها هيئة الجوازات السعودية للراغبين في الحصول علي جواز السفر والتي نوضحها إليكم من خلال السطور القادمة في هذه المقالة، عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

خطوات إستخراج جواز سعودي من البيت بخطوات بسيطة

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر .

. الدخول على أيقونة تسجيل جديد.

القيام بحجز موعد مع مصلحة الجوازات السعودية.

التقدم بطلب للحصول على جواز سفر إلكتروني، ويفضل إذا كان متاح جواز سفر قديم يتم تسليمه.

تسعي المديرية العامة للجوازات السعودية بالتسهيل علي المواطنين إستخراج جواز سفر سعودي من البيت وذلك تسهيلا علي المواطنين توفيراً للوقت والجهد ومنعا إلي التزاحم والتكدس ولا سيما في هذه الأيام التي انتشر فيها الوباء، حيث أتاحت الحكومة السعودية استخراج جواز السفر من البيت دون اللجوء إلي الذهاب إلي مكتب الجوازات بشرط توافر التالي:

بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية.

دفع الرسوم الخاصة بجواز السفر.

يجب أن يكون المتقدم متواجد في المملكة أثناء تقديم طلب الحصول علي جواز السفر.

يجب أن لا يكون المتقدم قد قام من قبل بطلب مرافق جواز سفر مرافق.

شروط الحصول علي جواز السفر

ينبغي على المتقدمين للحصول على جواز سفر سعودي توفير بعد المستندات ودفع الرسوم كالتالي:

سداد الرسوم التي حددتها الهيئة العامة للجوازات.

تقديم عدد 2 صورة شخصية مقاس 4*6.

ملئ استمارة التقديم والبيانات المطلوبة باللغة العربية والإنجليزية.

حضور ولي أمر البالغين سن 15 عام مع تقديم صورة من بطاقة الهوية.

حضور النساء والقصر إلي الهيئة العامة للجوازات عند تقديم الطلب.

لا يقبل عمل تفويض في استلام جواز السفر، يتم تسليم جواز السفر إلي مقدم الطلب.

شروط استخراج جواز السفر للنساء

فيما يعد اهم شروط استخراج جواز السفر للنساء تتضمن عدة معايير مهمه جدا أبرزها التالي:

الجنسية يجب أن تكون سعودية.

تقديم صك شرعي في حالة الحصول علي جواز السفر من خلال احد الأشخاص إذا كان الوالد متوفي.

سداد الرسوم المطلوبة.

إلى هنا قد انتهينا من توضيح خطوات استخراج جواز سعودي من البيت بخطوات بسيطة.