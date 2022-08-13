نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات ٢٠٢٢.. الحد الادني للقبول بجامعات المرحلة الاولي بجميع محافظات الجمهورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعدون طلاب وطالبات المرحلة الأولى الى تنسيق الجامعات ٢٠٢٢، وذلك من أجل تسجيل رغباتهم عبر مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات، والمعاهد المصرية حيث أن الطلاب شعبة علمي علوم الحد الأدنى 365 درجة فأكثر بنسبة 89.02% أما بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية كحد أدنى 341 درجة بنسبة تصل إلى 83,17%، وطلاب الشعبة الأدبية الحد الأدنى 264,5% بنسبة 64,51% فأكثر، سنتناول معلومات أكثر من موقعنا هذا موقع ثقفني تابعوا معنا.

تنسيق الجامعات ٢٠٢٢

صرحت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي عن مواعيد تنسيق الجامعات ٢٠٢٢ المرحلة الأولى وذلك خلال الفترة بداية من يوم الخميس الموافق 11 من شهر أغسطس الحالي إلى يوم الإثنين الموافق 15 من شهر أغسطس الحالي، وذلك من خلال هذا “الرابط“.

مزايا تنسيق الجامعات ٢٠٢٢ المرحلة الأولى

يتميز تنسيق الجامعات ٢٠٢٢ المرحلة الأولى بإتاحة كافة المسارات التعليمية للطلاب وفقًا للحدود التعليمية، حيث أنه لابد أن يتأكد الطلاب من ملء 75 رغبة في استمارة تسجيل الرغبات مع التنويه أن هناك العديد من الكليات التي تتطلب اجتياز اختبار القدرات للالتحاق بها، كما يتميز مكتب تنسيق القبول بعرض الحد الأدنى للقبول بالجامعات من أجل معرفة الحدود المتقاربة عند مجموع كل طالب.

آلية التقديم لمسارات التعليم العالي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بتقديم العديد من المسارات تعليمية من أجل مواكبة أسواق العمل المحلية، والدولية، والإقليمية، حيث انها تتيح لكافة طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات ٢٠٢٢ وهي: