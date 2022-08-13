نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر ايفون ١٤ برو ماكس iphone Pro Max المتوقع له في جميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف ايفون ١٤ برو ماكس، يعد هاتف ايفون ١٤ برو ماكس من الهواتف الجديدة التي تصنعها شركة أبل الأمريكية، حيث تبدأ الشركة في تطوير الجيل 14 التابع لهواتف أيفون، ويعتبر هاتف ايفون ١٤ من الهواتف المشهورة في كافة أنحاء العالم العربي، وأن هدف الشركة المطورة تحديث أخر نسخة من الهواتف القديمة لكي يستمتع العملاء بكافة المميزات الموجودة في الهاتف الحديث، ونالت الشركة إعجاب ومحبة الآلاف من المتابعين في كل أنحاء العالم المتابعين.

مميزات أيفون 14 برو ماكس مواصفات لن تتوقعها فى هذا الاصدار الجديد

مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس

أوضحت الشركة كافة المميزات الجديدة الموجودة في هاتف ايفون ١٤ برو ماكس وهي كالآتي:

تصميم الهاتف حديث. حيث أنه في هذا الهاتف يكون نوع المعالج الموجود في الهاتف Apple A16. يدعم نظام تشغيل ios16. سعة البطارية 3420 ملي أمبير. سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت. حجم الشاشة 6.72 بوصة.

مواصفات هاتف ايفون ١٤ برو ماكس

ومن الجدير بالذكر ان هاتف ايفون ١٤ برو ماكس يعتبر من احدث الاصدارات التى تنوى شركة ابل طرحها بالاسواق العربية والعالمية فى الفترة الاخيرة وهو بمثابة قفزة تكنلوجية كبيرة فى مجال الهواتف الذكية التى يرغب فيها كل محبى هاتف ايفون بل وكل من يهوى التكنولوجيا والرقى.

وزن الهاتف 196 جرام. الهاتف مصنوع من مادة الزجاج من ناحية الخلف ومن ناحية الأمام مصنوع من إطار الألومنيوم. يبلغ طول الهاتف حوالي 163.1 ملي متر بينما العرض 74.2 ملي متر وسمك الهاتف حوالي 7.8 ملي متر. نوع الشاشة Super Retina XDR OLED تدعم خاصية اللمس. نوع معالج الرسوم Apple GPU. سعة الكاميرا الأمامية والخلفية 12 ميجا بكسل. يعمل بخاصية الشحن السريع.

ثمن هاتف ايفون ١٤ برو ماكس

سوف نتعرف بالتفصيل في هذا المقال عن ثمن هاتف ايفون ١٤ برو ماكس وهو كالآتي: