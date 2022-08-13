نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة فورت نايت download fortnite احدث اصدار في 3 دقائق علي جميع الأجهزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite على الايفون والجوالات والبلاي ستيشن استطاعت لعبة فورت نايت أن تحصل على رضا واستحسان الكثيرين، وهي تعد من أمتع الألعاب الإلكترونية وأكثرها انتشارًا على الإطلاق، ويتطلع الكثيرون إلى معرفة طريقة التحميل، وفي تقريرنا هذا سوف نقوم بعرض الخطوات التفصيلية لتحميل لعبة فورت نايت.
تحميل لعبة فورت على أجهزة الأندرويد
عملت Epic Games على توفير برنامج يتوافق مع كلًا من أجهزة الايفون والاندرويد وكذلك الأجهزة اللوحية، ويتم تحميل اللعبة وفق الخطوات التالية:-
- يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بـ لعبة فورت نايت.
- عقب تسجيل الدخول يتم الضغط على أيقونة تنزيل اللعبة.
- قم بالموافقة على تحميل اللعبة، ثم الإنتظار بضع دقائق كي يتم اكتمال التنزيل.
- لتثبيت البرنامج يتم تشغيله يدويًا.
- عقب ذلك يتم القيام بـ Epic Games ثم يليها النقر على تنزيل لعبة فورت نايت.
- يتم الانتظار بضعة دقائق حتى يتم تحميل اللعبة بشكل تلقائي.
- وبذلك تكون اللعبة قد تم تحميلها ويُمكن تشغيلها بصورة مباشرة.
- الخطوات التفصيلية لتحميل فورت نايت على أجهزة الأيفون.
- تختلف خطوات تحميل اللعبة على أجهزة الأيفون مقارنةً بالجوالات الأخرى، ويمتاز تحميلها بالسهولة فقط اتباع الخطوات التالية:-
- تسجيل الدخول إلى موقع getzeus
- انقر على أيقونة التنزيل، ومن ثم الحصول على الرمز zeus.
- اسحب الرمز بداية من يسار الشاشة إلى يمينها كي يتم التنزيل.
- قم باختيار إعدادات ثم انقر على تبويب عام.
- اضغط على كلمة الملف الشخصي
- بعد تثبيت zeus قم بتشغيله بحثًا عن اللعبة (فورت نايت)
- انتظر بضع دقائق للتحميل عقب التثبيت
- ملحوظة يتم البحث عن اللعبة من خلال علامة تبويب Enterprise AP.
- وبذلك يكون قد تم تحميل اللعبة.
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