جدة - نرمين السيد - وحذر المسؤول الأمريكى - فى الوقت ذاته - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية صباح اليوم السبت - من تغير الأوضاع بشكل سريع هناك. وأكد أن القوات الأوكرانية، تحقق بعض المكاسب المحدودة شمالى خاركيف وتواصل عملياتها الهجومية فى خيرسون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول بالبنتاجون يستبعد وجود أى تهديد وشيك لسلامة محطة زابوروجيا النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.