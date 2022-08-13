الخارجية الروسية: حذرنا واشنطن من نقاط اللاعودة فى علاقاتنا

جدة - نرمين السيد - وقال دارتشييف "إن الغربيين بقيادة الولايات المتحدة دمروا القانون الدولى وانتهكوا المحرمات المطلقة للعمل الدبلوماسى".

وأشار، فى هذا السياق، إلى "المبادرة التشريعية التى يناقشها الكونجرس الأمريكى بشأن إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب".

وأضاف "فى حال إقرار هذه المبادرة، سيعنى ذلك عبور واشنطن نقطة اللاعودة مع أكثر الأضرار جدية بالنسبة للعلاقات الثنائية، بما فى ذلك خفض مستواها أو حتى قطعها. وقد تم إبلاغ الجانب الأمريكى بذلك".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكى كان قد تبنى مؤخرا قرارا، يدعو الخارجية الأمريكية لإعلان روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب الأحداث فى الشيشان، وعملياتها العسكرية فى جورجيا وسوريا وأوكرانيا.