جدة - نرمين السيد - ونشر ترامب بيانا فى موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعى يوم الجمعة، قال فيه: "أولا، تم رفع السرية عن كل شيء. ثانيا، لم يكونوا بحاجة لمصادرة أى شيء مني. وكان بإمكانهم الحصول عليها فى أى وقت دون الألاعيب السياسية والاعتداء على مار أيه لاغو".
يذكر أن رئيس الولايات المتحدة يمتلك صلاحيات واسعة لتصنيف الوثائق سرية أو رفع السرية عنها. ولا يحق له فقط رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالمجال النووي.
يذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالى قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يوم الاثنين 8 أغسطس.
وحسب التقارير الإعلامية، عثر المفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا فى المكاتب المحددة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: جميع الوثائق التى تم العثور عليها فى منزلى لم تكن سرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.