كيفية التسجيل في منصة مدرستي كولي أمر قبل بداية العام الدراسي الجديد 1444

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عمر شويل - جدة مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية الفاصلة بين العام الدراسي السابق والعام الدراسي المقبلين عليه، تبدأ الاستفسارات حول كيفية ومتطلبات التسجيل في المنصات التعليمية في بداية العام تشغل محركات البحث، وال تسجيل ولي الأمر في منصة مدرستي هو أحد الأسئلة التي تم البحث عنها كثيرًا، حيث أن أولياء الأمور بدأوا يتفهمون التعليم الإلكتروني وأصبح لديهم الوعي والرغبة في متابعة أبنائهم إلكترونيًا لكي يبقوا مضطلعين على مستوى تعليمهم، لذا سنسرد هنا أهم التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

منصة مدرستي التعليمية 1444



هي منصة تعليم سعودية كانت بدايتها عندما أغلقت المدارس بسبب الجائحة، واستمرت في تقديم دروس أون لاين حتى الوقت الحالي، وهي جزء لا يتجزأ من المنصة العامة للتعليم، يتم دخول الطلاب إليها عبر رابط مخصص بهم، الأفراد الذين يتواجدون على المنصة هم محددون جدًا ابتداء من المشرف إلى المعلم وانتهاءً بالطالب، وتسجيل ولي الأمر في منصة مدرستي بدأ من الأمور الضرورية حاليًا، لذلك بدأ الآن بالسماح لأولياء الأمور التواجد والتسجيل على المنصة وذلك لمتابعة أبنائهم لتتكافل أيادي الكادر التدريسي مع الأهالي في سبيل تقديم أفضل عميلة تعليمية لأبنائهم، وإيصالهم إلى مستوى جيد جدًا من الدرجة العلمية والثقافية.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي

التسجيل على منصة مدرستي يلزم خطوات متتالية حتى يتم التحقق من الشخص المسجل، حيث أنه يتطلب منك الدخول إلى رابط منصة مدرستي ثم الذهاب إلى خيار العودة إلى المدارس، بعدها اضغط على خانة “تسجيل جديد” املأ الحقول بالبيانات المطلوبة منك، بعد تأكيد التسجيل سوف تتلقى رسالة تتضمن كود التحقق، أدخل هذا الكود في المكان المخصص له، عندها ستظهر لك البيانات الخاصة بالمنصة، ويطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك، بعد الانتهاء من الخطوة الأخيرة تكون قد أتممت عملية التسجيل إلى منصة مدرستي ك ولي أمر، وأصبح بإمكانك حضور الفصول التعليمية الخاصة بأبنائك، وعند دخولك إلى الدرس سوف يتم تسجيل حضورك بشكل تلقائي إلكترونيًا عن طريق نظام خاص يؤدي تلك الوظيفة، ويتم إدراج اسمك ك طالب من الطلاب الذين يحضرون هذا الدرس.