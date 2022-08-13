نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حساب المواطن للمتزوجة 1444 “تعرف علي” قيمة معاش الزوجة من دعم المواطن وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تحديد شروط حساب المواطن للمتزوجة 1444، حيث أن عدد كبير من الزوجات الذين يقيمون في المملكة العربية السُّعُودية يعانون عدم الاستفادة من حساب المواطن الذي يكون مقدم لهم، حيث أنه قد يكون المستفيد الوحيد لبرنامج حساب المواطن هو الزوج، ولذلك الأمر فلا يعطي الزوج حقوق زوجته، وذلك فقد قام برنامَج حساب المواطن بإضافة بعض الشروط الأهلية لكي يتم تسجيل الزوجة لكي تتمكن من الاستفادة من هذا البرنامَج، وفي السطور التالية سوف نتعرف إلى خطوات الحصول على الدعم للمرأة المتزوجة، وأيضاً المبلغ الذي يستفيد منه المواطن السعودي.

شروط حساب المواطن للمتزوجة 1444

أعلن برنامَج حساب المواطن بأن قد يعطي الزوج حق زوجته من هذا الدعم، حيث أن مبلغ الدعم يكون حَسَبَ أعداد الأسرة والتابعين من هذه الأسرة، ومن بينهم الزوجة، ولا تقوم الزوجة بالاستفادة من البرنامَج، وتكون الزوجة هي مؤهلة للحصول علي الدعم، حيث أن قد يتوفر في هذا البرنامَج بعض الشروط والضوابط التي يجب القيام بها لكي يتم الحصول على الدعم، حيث أنه قد تم توضيح وتحديد الحالات التي يتم الاستحقاق خلالها إذا كانت الزوجة أرملة أو مطلقة أو مهجورة.

شروط الحصول علي دعم حساب المواطن للسيدات

سوف نوضح لكم في السطور القادمة عدة شروط يجب أن يتم إتباعها لكي يتم الحصول على دعم حساب المواطن.

يجب أن تكون جنسية الزوجة سُعُودية.

كذلك يجب أن تكون مجهورة من قبل الزوج.

كما أنه من الضروري أن تكون الزوجة تابعة لأحد والديها.

السيدة التي زوجها سجين.

تعاني غياب الزوج.

التواجد في عائلة بها شخص فاقد للأهلية “الزوج”.

قيمة معاش الزوجة من دعم المواطن

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن قيمة ما تحصل عليه الزوجة يقدر ب 360 ريال سعودي أن كانت لا تحصل علي دخل شهري، وهذا الراتب يضاف إلي راتب الزوج، وقالت الوزارة انه لن تتمكن المرأة من الحصول علي أي مبالغ أخري، ولكن في حالة كان الدخل الشهري يقل عن 200 ريال فيمكنها الحصول علي أعالة.

خطوات التسجيل في برنامَج حساب المواطن

طريقة التسجيل في حساب المواطن بخطوات بسيطة من الموقع الإلكتروني الرسمي 1444: