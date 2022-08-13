نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي Alrajhi Bank في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك الإسلامية التي تمول وتقدم الكثير من القروض والخدمات لكافة العملاء التي تنطبق عليهم شروط الحصول على التمويل، كما يعتبر من افضل بنوك المملكة العربية السعودية لأنه يتبع نظام تمويل القرض الإسلامي بدون فوائد بعيدا عن الربا والشبهات بها مما يجعله في مقدمة أفضل البنوك ويقبل الملايين من الأشخاص للاقتراض من البنك، ولذلك سنقوم لكم كافة الشروط الجديدة وكيفية الحصول على تمويل بنك الراجحي فيما يلي.

تمويل شخصي من بنك الراجحي 1444



بنك الراجحي واحد من أهم البنوك المدرجة في قائمة التعاملات الإسلامية على مستوى المملكة العربية السعودية، أسس البنك منذ عام 1957م وكان التأسيس على يد أبناء عبد العزيز الراجحي وهم “محمد، صالح، سليمان، عبد الله” لذلك يعتبر أقدم بنك تم إنشاءه بالبلد، أما عن نظام إدارة البنك فكانت وما زلت مطابقة للشريعة الإسلامية، وبسبب الخدمات التي يقدمها البنك لكافة العملاء على مدار سنين تمكن من امتداد فروة لأكثر من خمسمائة فرع في الدولة، وخصص جزء من هذه الفروع لتكون خاصة بالتعاملات البنكية للنساء فقط.

وتمويل بنك الراجحي يمتد إلى كافة المواطنين داخل المملكة السعودية والمقيمين إقامة دائمة بأي من مدنها، كما أنه يتيح إمكانية الاقتراض لسد الديون أو تمويل المشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها، كذلك يوفر طرق سداد مريحة ومناسبة للعملاء بما يتماشى مع قيمة الاقتراض، وكما ينطبق على أي تعاملات بنكية يفرض البنك قيود وشروط للمستفيدين بالتمويل من خلالها والتي نوضحها تفصيلا، كما يتيح البنك فروع للمعاملات النسائية التي يصعب تواجدها في الفروع الأخرى.

شروط الحصول على تمويل بنك الراجحي

ويوجد شروط من اجل الحصول على التمويل وهي كالآتي: