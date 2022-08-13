نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد في القنصلية المصرية.. الآن طريقة موقع نظام الحجز للسفارة المصرية بالكويت https://egyconskwt.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتمثل أحد الحلول من جانب السفارة المصرية في تفعيل منصة الحجوزات لتنظيم تدفق المستفيدين إلى سفارة جمهورية مصر على أرض الكويت وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة من هذه السفارة وذلك لا يكون إلا بشرط تسجيل موعد بشكل مسبق لجميع الأفراد لتلقي أنواعها من الخدمات المهمة، كإصدار جواز السفر المصري وتجديده، بحيث تتيح لهم الخدمة المذكورة في تحديد موعداً قريّب بناء على ساعات العمل الرسمي وقائمة المواعيد المتوفرة فعلياً، والذي كان تفعيل التطبيق الذكي للسفارة المصرية أحد الاعتبارات الأخيرة، ضمن جهود تسهيل الخدمة الخاصة بجدولة المواعيد المسبقة عبر الأنترنت- والتي كانت متوفرة على موقع الويب لسفارة مصر بالكويت https://egyconskwt com، بما يسمح الآن بمرونة في اختيار التاريخ بالإضافة للوقت المناسبّ يحددهم المواطنين الكرام وهي يمكن ان تساعد في البعد الاجتماعي لما يستدعيه حضور المراجع في أقرب وقت للموعد الخاص به الى مبنى السفارة المصريّة بَدلاً من التجمعات والحشوّد الغير مُتوقعة الذي ليس فقط يمارس الضغط على الموظفين ويحد من كفاءتهم ولكن يمثل ايضا وضعاً غير احترازي من الناحية الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا ولكن الأمر سيكون مختلف مع إطلاق نظام حجز موعد السفارة المصرية.

حجز موعد في سفارة مصر

وفق آليات حديثة متوافقة من أسلوب استخدام المواطنين مع الأجهزة الذكية ت إطلاق تطبيق سفارة مصر في الكويت Egypt Consulate in Kuwait، والمتوفر في تطبيقات الهواتف المحمول بنظام التشغيل iOS وفي المقابل Android، ونحيلكم إلى هذه المقالة التي تشرح كيف احجز موعد في سفارة مصر كويت، حيث يمكن للفرّد بدء الحجز من خلال الطريقة المدرجة هنا حتى يتم الحصول على موعد جديد لغرض تسجيل الحضور في السفارة المصرية لتلقي الخدمات المطلوبة من جانبه من موظفي السفارة ، جدير بالذكر ان تطبيق سفارة مصر يتم شموله بخدمات متعددة كخدمة الاستعلام عن جواز السفر برقم الإيصال مع مميزات أخرى في تعديل او الغاء المواعيد الحالية.

خدمات السفارة المصرية بدولة الكويت

يتم توفير مجموعة من الخدمات لأبناء الجالية المصرية في الخارج من طرف السفارة المصرية في الكويت لتقديم كافة المعاملات التي يحتاجونها بشكل طارئ مثل تجديد الجوازات واستخراج الصحيفة الجنائية والعديد من المعاملات كشهادات الميلاد وتصاريح العمل والتوكيلات المتاحة على موقع السفارة واستكمال تسلمها وفق موعد- أصبحت القنصلية أكثر حرصاً على جدولة المواعيد عبر الأنترنت بشكل يمنع الازدحام وينظم عملية الزيارات في السفارة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا-كوفيد19 ونظراً لذلك تم إقرار إجراءات التقيد بالاحترازات الصحة مثل ارتداء الكمامة لكل مراجعي مقر السفارة في منطقة السلام.

القنصلية المصرية الكويت حجز موعد 2022

القنصلية المصرية بالكويت Egypt Consulate in Kuwait‏‏ ‏‏، تقدم الحجز بنظام المواعيد الجديد على موقع السفارة لمصرية بدولة الكويت، وبمجرد دخول المستفيد على الموقع المذكور يمكن بدء تحديد المراجع موعده المناسب من خلال نظام خدمة الحجز واستكمال البيانات المطلوبة في ذلك، وأولها الرقم المدني الكويتي حيث على الراغب بالحجز إدخال كامل المعلومات الأساسية لتسجيل الموعد والحصول على باركود لاستخدامه عند زيارة السفارة، وفي ذلك شرح من أجل حجز موعد السفارة المصرية، كما التالي.

حجز موعد في القنصلية المصرية.. موقع السفارة المصرية

للبحث عن مواعيد السفارة المصرية، يرجى إتباع الخطوات والطريقة التالية لمنح المراجعين مواعيد مسبقة يتم الترتيب لها لإنجاز الخدمات والمعاملات التي يقدمها الموظفون في مقر السفارة المصرية لأبناء الجالية والأجانب.

تسجيل الدخول على موقع السفارة المصرية من الرابط المرفق.

انتقل لخدمة حجز موعد ثم قم بتعبئة البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل والرقم المدني الكويتي ورقم الهاتف الخاص بك.

يرجى تحديد نوع الخدمة المراد الحصول عليها.

على المستفيد تحديد تاريخ ووقت الموعد المخصص لحضور السفارة لاستكمال الخدمات القنصلية.

النقر فوق “تسجيل” ليتم اعتماد الموعد الخاص بحضورك للسفارة وفقا له.

وبذلك من خلال القيام بالخطوات المذكورة أعلاه يتمكن المواطن من الحصول على شفرة الموعد، ويتوافق مع رغبته بالاحتفاظ به على جواله أو أخذ صورة شاشة لعرض الموعد.

تحديث” يأتي الإعلان من جانب السفارة المصرية بدولة الكويت الشقيقة في ظل مساعي مواكبة التكنلوجيا للتسهيل بالوصول الى الخدمات فقد تم إدراج خدمة المواعيد المسبقة عبر تطبيق صُمم مؤخراً إلى جانب العديد من الخدمات التي يضمها التي يمكن لأبناء الجالية المصرية الاستفادة منها وطريقة التسجيل في التطبيق لحجز موعد جديد في القنصلية نحيلها لك في الخطوط التالية:

طريقة حجز موعد من خلال تطبيق السفارة المصرية

تحتاج إلى تسجيل الدخول على التطبيق الذكي للسفارة المصرية لحجز موعد خاص بك.

إذا لم تكن مسجل مسبقاً فيتعين أولاً تحمل التطبيق من رابط الآب ستور او رابط الأندرويد لتنزيل التطبيق،

النقر على أيقونة إنشاء حساب من واجهة هذا التطبيق، تقوم بتعبئة بيانات الاسم كاملة في خاناتها وبمثله الرقم المدني الذي يتم إدخاله كذلك،

رفع صورة البطاقة المدنية(وجه) فضلاً عن صورة بطاقة مدنية من خلفها، يتم تسجيل البريد الالكتروني( اختياري) إدخال رقم الهاتف ومن ثم تعيين كلمة المرور وإعادة تعيين كلمة المرور وأخيراً الضغط على انشاء حساب،

الآن إستلام رمز التحقق عبر الموبايل الذي أدخلته لتفعيل الحساب بالتطبيق بنجاح،

اذهب لخدمة حجز موعد جديد، ادخل بيانات المعاملة بدقة وتفاصيل الموعد المراد حجزه ومن ثم انقر حفظ.

علماً ان خدمة حجز المواعيد المسبقة التي يتضمنها الموقع سيتم الاستمرار في تقديمها حتى تاريخ 2021/11/30 على أن يتم تقديم تلك الخدمة من خلال التطبيق فقط اعتباراً من 2021/12/1.