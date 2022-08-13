الدفاع الروسية: قوات كييف تتحصن فى المبانى السكنية بخاروكوف ونيكولاييف

وقال ميزينتسيف إن وحدات من القوات الأوكرانية وكتيبة "كراكين" تمركزوا فى الطوابق العلوية والسفلية من المبانى السكنية فى خاركوف والتى تم تحويلها إلى مستودعات للأسلحة والذخيرة ومرابض للدفاع الجوى على أسطحها.
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية ووحدات الدفاع المحلى تقمع السكان وتمنعهم بالقوة من مغادرة المبانى التى تتمركز بها.
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