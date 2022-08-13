نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة تشيفنينج وماهي شروط المنحة البريطانية وطريقة التسجيل British Council في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة تشيفنينج يطمح الكثير لكي يحصل عليها، حيث أنها قادرة على تغيير مسار أي إنسان، ولكن ليس الجميع مخول للحصول عليها، فالأمر مرتبط بالعديد من اللوائح، بالإضافة إلى شروط يجب أن تكون متوفرة بالمتقدم للحصول على تلك المنحة، فهيا بنا يا أعزائي نتعرف معًا على محتوى تلك المنحة، وكيفية الحصول عليها، وكل ما يرتبط بها.

منحة تشيفنينج

تعالوا في البداية نتعرف عليها، حيث إنه هناك أشخاص على جهل تام بتلك المنحة، ويسمعون بها للمرة الأولى.

فهي عبارة عن برنامج خاص بالمنح التي تقدم بشكل دولي للحكومة البريطانية.

وذلك يتم من خلال تمويل من قبل المكتب التابع لوزارة الخارجية، بالإضافة إلى الكومنولث، ومعهما منظمات أخرى تقوم بمشاركتهما بها.

وذلك يتم من خلال تمويل من قبل المكتب التابع لوزارة الخارجية، بالإضافة إلى الكومنولث، ومعهما منظمات أخرى تقوم بمشاركتهما بها. وتلك المنحة يحصل عليها فقط الأشخاص المتميزين، والذين لديهم القدرات التي تؤهلهم ليكونوا في موضع القيادة.

وذلك من مختلف الدول حول العالم، حيث أنك من خلالها يمكنك أن تتابع أمر الدراسات العليا، وذلك في أرقى جامعات المملكة المتحدة الأمريكية.

حيث أن هذا البرنامج يعمل على توفير التمويل الكامل أو الجزئي لعملية الدراسة، وذلك بالمستوى الموازي للدراسات العليا.

وعلى الأغلب تكون المنحة لقرابة عام واحد فقط، وهذا خاص بدرجة الماجستير.

ولا يشترط القيام بها حول موضوع معين، فالأمر متروك للدارس كليَا.

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب على كافة الأشخاص الذين يودون التقديم على منحة تشيفينينج تقديم كافة الوثائق الدراسية التابعة إليهم.

بالإضافة إلى المراجع، وكذلك ضرورة اختيارهم لجامعة ليست مشروطة من جامعات المملكة المتحدة.

ويجب العلم أن الموعد النهائي الخاص بتقديم تلك المستندات موجود بشكل دائم من خلال الجدول الزمني الخاص بتقديم تلك الطلبات، ويتم تحديثها دائمًا.

ما الذي تتضمنه منحة تشيفنينج؟

ذكرنا أن تلك المنحة إما أن تكون ممولة بشكل كلي، أو من خلال تمويل جزء منها فقط، فإذا حصلت على التمويل الكلي، فإن المنحة تشتمل على ما يأتي:

جميع الرسوم الخاصة بدراستك الجامعية.

يتم منحك مصروف شهري.

التكاليف الكاملة للسفر من بلدك وحتى وصولك لجامعتك بالمملكة.

كذلك تحصل على بدل مغادرة وذلك لعودتك لوطنك.

التكلفة الخاصة بالتأشيرة.

يتم منحك كذلك منحة من خلالها تتمكن من السفر لكي تحضر الفاعليات الخاصة بتشيفنينج، والتي تقام بالمملكة المتحدة.

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا، والذي ستجدون به جميع الأمور المتعلقة منحة تشيفنينج، ونتمنى لكم كامل التوفيق.