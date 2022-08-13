العالم اليوم - بعد تناول عسل مخدر.. دب في حالة "هلوسة" وفيديو للواقعة

انتم الان تتابعون خبر بعد تناول عسل مخدر.. دب في حالة "هلوسة" وفيديو للواقعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 أغسطس 2022 05:15 صباحاً - تم إنقاذ صغير دب بدا منتشيا وظهرت عليه علامات الهلوسة، بعد تناوله نوع من مخدر من العسل في غابات تركيا.

وتم العثور على الدب الصغير وهو في حالة هلوسة غريبة، واستمر بالتصرف بشكل "منتش" عندما تم وضعه في شاحنة صغيرة، الخميس.

ويوفقا لسكاي نيوز، يُعتقد أن الدب أصبح "ثملا" بعد تناول كمية زائدة من "العسل المجنون"، وهو اسم يطلق على نوع من عسل أشجار الورد، الذي يمكن أن يكون له تأثيرات مهلوسة.

ويسبب العسل الذي يستخرج من رحيق أشجار الورد، التي تنتشر في مناطق بآسيا وتركيا، على تأثيرات خطيرة، قد تؤدي للتسمم أو حتى الهلوسة.

وقالت السلطات المحلية إن الدب نُقل إلى طبيب بيطري، حيث كان يتلقى العلاج ومن المرجح أن يتم إطلاق سراحه في البرية في الأيام المقبلة.

ولاقى فيديو الدب "المهلوس" شعبية ضخمة حول العالم، وأثار تفاعل سكان العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أضحكها تصرفات الدب تحت تأثير "العسل المجنون".