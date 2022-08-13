نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي و المقاصة في كأس مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لكم موقع ثقفني موعد مباراة الأهلي والمقاصة و الملعب الذي ستقام عليه المواجهة وكذلك القنوات الناقلة و قائمة لاعبين كل فريق؛ كما ستقام مباراة الأهلي و المقاصة من ضمن منافسات دور أل 16 في بطولة كأس مصر، حيث إن المارد الأحمر النادي الأهلي قد تأهل للدور أل 16 بعد الفوز على النادي المصري بالسلوم في الدور أل 32 بهدف المهاجم أحمد عبد القادر؛ كما تأهل أيضاً نادى مصر المقاصة للدور أل 16 بعدما فاز على فريق بني عبيد في الدور 32 بهدفين لخالد صلاح و محمود فهمى.

موعد مباراة الأهلي و المقاصة و القنوات الناقلة

ستقام مباراة الأهلي و مصر المقاصة في بطولة كأس مصر يوم الأحد الموافق 14/8/2022 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة؛ حيث ستقام المواجهة باستاد الأهلي و السلام؛ وسوف يتم بث المباراة على قنوات أون تايم سبورت في تمام الساعة الثامنة كما انه سيكون هناك استوديو تحليلي قبل و بعد المباراة.

قائمة لاعبين فريقين الأهَلي و مصر المقاصة

النادي الأهلي :

حراس المرمى (محمد الشناوي – على لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء)

المدافعين (محمد هاني – رامى ربيعه – ياسرإبراهيم – ايمن اشرف – محمود وحيد – على معلول – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد مغربي – محمد بكرى)

خط الوَسَط (حمدي فتحي – عمروالسولية – محمود متولي – وليد سليمان – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمد قفشه – اكرم توفيق – بيرسي تاو – محمد محمود – عمار حمدي – اليوديانغ – احمد نبيل كوكا – صالح نصر – احمد عبد القادر – لويس ميكويسونى – زياد طارق – احمد اشرف – ميدونبيل )

المهاجمين (حسام حسن – محمد شريف – صلاح محسن – محمد ياسر – رأفت خليل)

نادى مصر المقاصة

حراس المرمى (محمد مجدى – احمد طارق سليمان – بلتاجي سمير – رمضان مصطفى)

المدافعين (عبد الرحمن زين – على فتحي عمر – حسنى فتحي – على غزال – محمود عادل – كريم عرفات – احمد منعم – مصطفى كاجو – احمد عيد عبد الله)

خط الوَسَط (محمود حمد – محمد محسن ليلة – محمد مسعد – خالد صلاح – احمد عبد الفتاح صبيحة – محمود الغزالي – جون افيري – زياد أشرف – على المصري – محمد عادل أمو – سعيد الونش – هشام حافظ – محمود عقل – مصطفى صاصا – كريم حلاوة – اريك سيرجى – كريم عبد النبي – اسلام زيادة – كريم جمال – محمود عماد – محمد كمال – محمد الضرف – يحيى زكريا)

الهجوم (محمود عبد العاطي – حسام عبد الواحد – محمود فهمى – اتولا ساوندو – ديفيد كاميرون – محمد علاء لالا – رشيد احمد – يوسف صديق – أحمد رأفت)

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال موعد مباراة نادي الأهلي والمقاصة في بطولة كأس مصر وكذلك وضحنا لكم القناة الناقلة للمباراة والملعب الذي ستقام عليه، هكذا وضحنا أيضاً قائمة اللاعبين في كل فريق.