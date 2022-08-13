نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات سجل الآن ..رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 المرحلة الأولي tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 المرحلة الأولي والتي بدأت من الأمس الخميس الموافق 11 أغسطس وتستمر حتى يوم 15 أغسطس المقبل، ويمكن التقديم عبر المعامل الإلكتروني التابع للوزارة بدا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، ولكن الموقع متاح إلي جميع الطلاب طوال اليوم يمكنهم التسجيل عبر أجهزتهم الخاصة، وبالأمس قدم اكثر من 25 ألف طالب من إجمالي ألفًا و758 طالبًا، وليك خطوات التسجيل عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 للمرحلة الأولي من الثانوية العامة .

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 المرحلة الأولي

تم إعلان نتيجة الثانوية العامة في مطلع الأسبوع الماضي والآن بدأت المرحلة الأخيرة من ثانوية عامة 2022 وهى تنسيق القبول للجامعات والذي وفقا للمجاميع هذا العام قد يكون مشابه لتنسيق العام لماض ووصل الحد الأدنى للتنسيق المرحلة الأولي للقسم العلمي علوم للمرحلة الأولي من التنسيق الخاص بهم يبدا من 365 درجة بنسبة نجاح 89.02% فأكثر، أما قسم العلمي رياضه من 341 درجة بنسبة نجاح 83.17% فأكثر، بينما القسم الأدبي يبدأ من 264.5 درجة بنسبة نجاح 64.51% فأكثر، وسجل حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات في كليات المرحلة الأولي والتي في الغالب يتم اكتمال العدد بها مع انتهاء المرحلة عادة و بعض الكليات التي تتبقى مع كليات المرحلة الثانية والثالثة.

خطوات التقديم لتنسيق الكليات 2022

نعرض إلي طلاب وطالبات الثانوية العامة المتقدمين إلى المرحلة الأولي من تنسيق القبول للجامعات المصرية 2022، والخطوات رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 المرحلة الأولي، والتى يجب على الطالب التأكد بان مجموعة مقبول وفقا للحد الأدنى للتنسيق المرحلة الأولي وذلك طرحناه في الفقرة السابقة ،

يقوم الطالب بتسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني .

يبدأ أن يسجل الطالب رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بك بشكل صحيح .

يبدأ الطالب بتسجيل رغباتك بالترتيب الذي يرغب به مع مراعاة العامل الجغرافي التابع له .

يجب أن يقوم الطالب بطباعة الرغبات التي سجلها فور أن يقوم بالانتهاء من مرحلة تسجيل الرغبات بموعد وتاريخ التسجيل .

متاح إلي الطالب الاحتفاظ بنسخة تسجيل الرغبات إلكترونيا عير النقر على (Save As) .

يمكن للطالب تعديل الرغبات طوال فترة التقديم ويتم الاحتفاظ فقط باخر نسخة يتم تسجيل بها.

مؤشرات تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثانية

ساعات قليلة يتم الانتهاء من مرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2022 للجميع الشعب ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية عقب انتهاء المرحلة الأولي والتي سوف يغلق موقع التقديم يوم 15 أغسطس 2022 ومن ثم تعلن لنتائج ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية ، والتي سوف يكون الحد الادنى للعام الماضية للذى كان شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة 62.07 % عام 2021 .