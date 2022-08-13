ترامب: جميع الوثائق التي تم العثور عليها فى منزلى لم تكن سرية

جدة - نرمين السيد - ونشر ترامب بيانا فى موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعى يوم الجمعة، قال فيه: "أولا، تم رفع السرية عن كل شيء. ثانيا، لم يكونوا بحاجة لمصادرة أى شيء مني. وكان بإمكانهم الحصول عليها فى أى وقت دون الألاعيب السياسية والاعتداء على مار أيه لاغو".

يذكر أن رئيس الولايات المتحدة يمتلك صلاحيات واسعة لتصنيف الوثائق سرية أو رفع السرية عنها. ولا يحق له فقط رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالمجال النووي.

يذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالى قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يوم الاثنين 8 أغسطس.

وحسب التقارير الإعلامية، عثر المفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا فى المكاتب المحددة.