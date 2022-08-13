مسؤول أمريكى: سنجرى عمليات عبور فى مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - وأكد كبير مستشارى الرئيس الأمريكى لشؤون آسيا كورت كامبل - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الجمعة - أن القوات الأمريكية ستواصل رغم التوتر "التحليق والإبحار والقيام بعمليات حيثما يسمح القانون الدولى بذلك، بما يتوافق مع التزامنا طويل الأمد بحرية الملاحة".
وأضاف أن هذا يشمل القيام بعمليات عبور بحرية وجوية اعتيادية فى مضيق تايوان فى الأسابيع المقبلة.
ولم يتطرق إلى نوع الانتشار المؤازر للمناورات، قائلا: لا تعليق بشأن طبيعة عمليات عبورنا عبر مضيق
تايوان أو توقيتها".
ولفت كامبل إلى أن بلاده سترد على "الاستفزاز" الصينى بشأن تايوان، من خلال تعزيز التجارة مع الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، على أن تكشف عن خطة تجارية بين واشنطن وتايبيه خلال الأيام المقبلة.
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