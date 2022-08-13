أمطار غزيرة فى كوريا الجنوبية ومصرع 13 شخصا وفقدان 6 آخرين

جدة - نرمين السيد - وذكر المقر المركزى لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة الكورية أن 13 شخصا لقوا مصرعهم منهم 8 حالات فى سيئول و3 حالات فى إقليم كيونغكى وحالتان فى إقليم كانغ وون، وفقد 6 آخرون منهم شخص واحد فى سيئول و3 أشخاص فى إقليم كيونغكى وشخصان فى إقليم كانغ وون، فضلا عن إصابة 18 شخصا. وتسببت الأمطار الغزيرة فى تشريد 1492 شخصا وتم إجلاء 4807 أشخاص آخرين مؤقتا.

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