أوكرانيا: جميع خطوط الإمداد الروسية جنوبا تحت سيطرة النيران

جدة - نرمين السيد - قال الجيش الأوكرانى إن مدفعيته أصابت مستودع ذخيرة روسيا بالقرب من جسر رئيسى فى الجنوب الجمعة، مضيفا أنه يملك الآن القدرة على قصف جميع خطوط الإمداد الروسية تقريبا فى هذه المنطقة.





وأضاف الجيش أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 جنديا روسيا فى المستودع بقرية فيسيله التى تبعد نحو 130 كيلومترا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التى تسيطر عليها روسيا. ولم يصدر تعليق إلى الآن من السلطات الروسية على التقرير الخاص بالهجوم فى إقليم خيرسون أو المدى المزعوم لقوة النيران الأوكرانية. وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا إن جميع طرق الإمداد الروسية فى الجنوب تقريبا تحت "سيطرة النيران" وهو ما يعنى أن أوكرانيا قادرة على ضربها بأسلحة بعيدة المدى متى ما أرادت ذلك.

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