نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بأسعار رخيصة وبحالة ممتازة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بشرى سارة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة الراغبين في الحصول على سيارة ذات مميزات وإمكانيات عالية الجودة والصنع يقدم لكم سوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية السيارات تويوتا ذات المواصفات اليابانية المعروفة بالإضافة إلى سعرها الذي يلائم شريحة كبيرة من المواطنين. سيارة تويوتا أفالون أول إستخدام 2004 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا أفالون أول إستخدام 2004 مستعملة في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا أفالون مستعملة 8000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا أفالون مستعملة بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 800 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة تويوتا أفالون بلغ 10000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا أفالون أوتوماتيك.

السيارة تويوتا أفالون متاحة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا أفالون البنزين.

السيارة تويوتا أفالون بها ريموت كنترول ومرايات كهرباء وفرش جلد ونوافذ خلفية كهربائية .

السيارة بها مدخل يو إس بي ومشغل دي في دي وراديو كاسيت وقفل مركزي للأبواب.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية جانبية وحساسات أمامية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا أفالون مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 507657283 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 0096607657283. للبيع سيارة تويوتا لاند كروزر أول إستخدام 2004 مستعملة سيارة تويوتا لاند كروزر أول إستخدام 2004 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة 10000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا لاند كروزر بنظام التقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 800 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة تويوتا لاند كروزر بلغ 98000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا لاند كروزر البنزين.

السيارة تويوتا لاند كروزر متاحة بلون خارجي أبيض.

السيارة تويوتا لاند كروزر بها ريموت كنترول وفرش قماش وباور ونوافذ أمامية كهربائية وزجاج فاميه.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات أمامية وخلفية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

السيارة تحتوي على مثبت سرعة وجنوط ومقاعد كهربائية وكاميرا خلفية وكشافات ضباب.

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