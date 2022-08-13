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عمر شويل - جدة طرق الاستعلام عن نتائج اختبار كفايات المعلمين وطباعة نتيجة اختبار قياس 1444 ورابط الاستعلام عن نتيجة اختبار كفايات المعلمين التي تصدر وتتم في المركز الوطني للقياس والتقويم ويجب على المعلمين اجراء اختبار كفايات للحصول على الرخصة المهنية للعاملين فى المهن التعليمية وتشترط الجهات المنوط بها قبول طلبات العمل فى الوظائف التعليمية ان يكون المتقدم قد ادي اختبار كفايات المعلمين بنجاح وأيضا يشترط على المعلمين على رأس عملهم ان يقوموا بالتسجيل فى اختبار كفايات المعلمين ويسعى هؤلاء المعلمين فى معرفة والاستعلام عن نتائج اختبار الكفايات 1444.

الاستعلام عن نتائج اختبار كفايات المعلمين فى موقع قياس

أولا يجب الدخول الي رابط موقع قياس.

ثم ادخال بيانات لتسجيل الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد ذلك الضغط على خيار تسجيل الدخول.

ايضا يجب الاطلاع على الاختبارات المتوفرة للاستعلام عنها على موقع قياس.

ثم يجب تحديد اختبار كفايات المعلمين للاستعلام عن نتيجته.

وبعد ذلك النقر على خير التفاصيل الموجودة فى الموقع الرسمي.

وأخيرا ظهور استعلام نتائج اختبار الكفايات للمعلمين ومعرفة نتيجة الاختبار للمعلم.

استعلام نتائج اختبار كفايات المعلمين برقم الهوية 2022

الدخول على رابط قياس نتائج اختبارات المعلمين.

ثم ادخال رقم الهوية بدلا من اسم المستخدم بالإضافة الى كلمة المرور فى المكان المخصص لذلك.

ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول.

وبعد ذلك الاطلاع على الاختبارات المتاح نتائج الاستعلام عنها بالموقع.

ايضا يجب تحديد اختبار كفايات المعلمين لاستعلام النتيجة الخاصة به.

بعد تحديد اختبار الكفايات يتم الضغط على خيار التفاصيل وذلك لمعرفة استعلام نتيجة اختبار كفايات المعلمين برقم الهوية 2022.

الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين عبر رقم مركز قياس الموحد

يمكن للمعلمين الاستعلام عن نتائج اختبار الكفايات عن طريق الجوال وذلك وفق ما أعلنت عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية بأنه يمكن الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين من خلال الرقم الموحد 920033555 وطلب الاستعلام عن نتائج اختبارات المعلمين وكذلك التسجيل فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444.

طباعة نتيجة اختبار قياس 1444