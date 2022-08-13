سيارات مستعملة بسعر رخيص للبيع في السعودية وبحالة جيدة ومضمونة

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عمر شويل - جدة يبحث معظم الأشخاص خاصة الآباء عن سيارات مستعملة شبه الجديدة، لكي يعطيهم لأبنائهم في بداية حياتهم العملية، حتى تساعدهم في الذهاب والعودة ويتعلموا أساسيات السواقة بها، ثم يمنحوهم سيارات اجدد وأحدث، ولكن لا يعرفون كيفية اختيار سيارة مستعملة ونظيفة، لذلك سوف نتحدث اليوم عن ثلاث سيارات تويوتا مستعملة للبيع داخل المملكة العربية السعودية. سيارة تويوتا باريس ٢٠٠٩ مستعلمة للبيع سيارة تويوتا ياريس ٢٠٠٩ تتمتع بطراز هل الاتوماتيك، وباللون الأبيض الرائع، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين، وجهاز إنذار.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أسود، وجنوط حديد.

يوجد بهذه السيارة مشغل اسطوانات، ووسادة هوائية جانبية، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، ومقاعد مصنوعة من الجلد، ومكيف ذات برودة عالية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٣٢٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة عرعر.

كما تعرض سيارة تويوتا ياريس ٢٠٠٩ للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

ويتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0594879274,+966594879274. للبيع سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٢ مستعلمة سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٢ تتمتع بطراز اتوماتيك، ولون أزرق رائع، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بنوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة مشغل اسطوانات، وبلوتوث.

كما الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٥٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة القريات.

كما تعرض سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٢ للبيع بسعر ٥,٠٠٠ ريال سعودي.

ويتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0590345922,+966590345922. سيارة تويوتا XA مستعلمة للبيع سيارة تويوتا XA تتمتع بطراز اتوماتيك رائع، ولون أبيض جذاب خالي من خدوش، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد.

يوجد بهذه السيارة ريموت كنترول ووسادة هوائية للسائق.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١,٩٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة تويوتا XA للبيع بسعر ١,٤٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966590759815.

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