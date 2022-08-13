نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات جرير السعودية على الجوالات عند شراء هاتف ستحصل على هدية بقيمة 449 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات جرير السعودية على الجوالات، تقدم شركة مكتبة الجرير أكبر مجموعة من الجوالات من جميع الماركات بأسعار وخصومات كبيرة وقد تخصصت شركة الحرير في بيع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الحديثة الذكية بالإضافة إلى بيع الأدوات المكتبية وذلك في جميع فروع مكتبة الجرير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الجرير. وتعد مكتبة جرير من المؤسسات الكبرى المتواجدة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، والتي تقدم الگثير من الخصومات على الجوالات والأجهزة الكهربائية بالتقسيط أو كاش، ومن خلال السطور القليلة القادمة سنوضح العروض المتواجدة على الجوالات. عروض شركة مكتبة الجرير على الجوالات: تخفيض كبير على جوال سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام كوالكوم متوفر باللون الأسود بسعر 1299 ريال سعودي بدلا من 1659 ريال سعودي.

متوفر جوال سامسونج جالكسي إس 22 بلس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون ذهبي ووردي بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 3949 ريال سعودي.

متاح جوال سامسونج جالكسي إيه 53 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأبيض بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 1799 ريال سعودي.

يوجد جوال سامسونج جالكسي إيه 73 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي كوالكوم سناب دراغون متوفر باللون الرمادي بسعر 1799 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي. متوفر جوال سامسونج جالكسي إيه 52 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأبيض بسعر 1099 ريال سعودي بدلا من 1249 ريال سعودي.

متاح جوال سامسونج جالكسي إيه 33 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأزرق الفاتح بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 1249 ريال سعودي.

متواجد جوال سامسونج جالكسي إيه 03 إس بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق بسعر 385 ريال سعودي بدلا من 475 ريال سعودي.

متوفر جوال سامسونج جالكسي إيه 23 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأسود بسعر 825 ريال سعودي بدلا من 875 ريال سعودي. تنزيلات في جرير السعودية على الجوالات هواوي: تخفيض على جوال هواوي بي 50 بوكت بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 4 جي متاح بلون ذهبي بسعر 5499 ريال سعودي بدلا من 6499 ريال سعودي. متوفر جوال هواوي نوفا 9 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون الأسود بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي.

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