امتلك سيارة تويوتا في السعودية بمقدم 2000 ريال بحالة جيدة

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عمر شويل - جدة امتلك سيارة تويوتا في السعودية بمقدم 2000 ريال، مع الإرتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة عالميا نتيجة الأحداث الجارية في المنطقة والتي أدت إلى وقف بعض خطوط الإنتاج لبعض أنواع السيارات إلى جانب توقف تصدير وإستيراد لبعض الأنواع الأخرى.

وفي ظل الظروف المعيشية الحالية إتجه بعض الأشخاص إلى البحث عن سيارات مستعملة توفر لهم مساحة من الراحة والرفاهية لقضاء حوائجهم وعند البحث في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية وجدنا أن السيارات من ماركة تويوتا يوجد عليها الكثير من الطلبات فهي تتميز بدقة الصناعة ومزاياها الإضافية بالإضافة إلى أن أسعارها مقارنة بمزاياها مناسبة جدا للعديد من المواطنين السعوديين والمقيمين.

للبيع سيارة تويوتا كورولا 2005:

متوفر للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2005 مستعملة للبيع في مدينة نجزان.

تتواجد السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر بيع 7000 ريال سعودي كاش.

كما يمنح البائع فرصة للحصول على السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط وقد حدد قيمة المقدم بمبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

أفصح البائع أن السيارة تويوتا كورولا تم قيادتها حوالي 195000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

تتوافر السيارة تويوتا كورولا بلون خارجي فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

كما أن السيارة تويوتا كورولا تحتوي على فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور وفرش جلد.

كما تحتوي على نظام الركن الذكي للسيارة ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانع للإنغلاق.

النوافذ في السيارة الأمامية والخلفية كهربائية بالإضافة إلى وجود زجاج فاميه.

نظام الصوت في السيارة تويوتا كورولا يحتوي على بلوتوث وراديو كاسيت ونظام التحكم في الطارة ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي.

بالإضافة إلى وجود وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب وحساسات أمامية وخلفية.

السيارة تحتوي على جنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة ومقاعد كهربائية وإنذار.

يرجى التواصل مع البائع على الرقم 0582859657 أو على الواتس آب على الرقم 00966582859657.

سيارة تويوتا كورولا للبيع 2010: