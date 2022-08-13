الجزائر: تخصيص أكثر من 11 مليار دولار لتطوير الصناعات البتروكيماوية

جدة - نرمين السيد - وأوضح مسئول عمليات التكرير بشركة "سوناطراك" الجزائرية المملوكة للدولة، ميلود عمارة، فى تصريح له اليوم، أن تخصيص هذا المبلغ يأتى ضمن ميزانية ضخمة تبلغ 40 مليار دولار لتنفيذ مخطط لمدة 5 سنوات لتطوير الصناعات البتروكيماوية والتكريرية.
وأضاف عمارة أن هذه الميزانية المخصصة لإنجاز المشاريع المسطرة فى البتروكيمياوية والتكرير تندرج فى إطار استراتيجية بلاده لتوفير المواد البترولية على مستوى السوق المحلى، وتوفير المواد الأولية البتروكيماوية للصناعة الجزائرية، والمؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، وكذلك للحد من الاستيراد ومن تحويلات العملة الصعبة.
وأشار إلى أن "سوناطراك" نجحت فى تصدير أكثر من مليار دولار من المواد البتروكيماوية خلال العام الماضى.
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