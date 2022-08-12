نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف الحرس الوطني 1444 والشروط المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة التقديم في وظائف الحرس الوطني، يسأل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية خاصة العاطلين عن العمل عن شروط وخطوات التقديم في الحرس الوطني 1444، حيث أكدت الوزارة عبر الموقع الرسمي عن توفر مناصب عمل متاحة لكل السعوديين شريطة استيفاء بعض الشروط التي سطرتها الوزارة، وتحرص الحكومة السعودية دائما على توفير منصب شغل لكل مواطنيها، لذلك سنزودكم أدناه بطريقة التسجيل في وظائف الحرس الوطني خطوة بخطوة.
التقديم في وظائف الحرس الوطني
كما ذكرنا سابقا، يمكن لجميع المواطنين والمقيمين التقدم لوظائف الحرس الوطني 1444، ويتم ذلك إلكترونيا حيث وفرت وزارة الحرس الوطني إمكانية التقديم إلكترونيًا على الوظائف من خلال بوابة الحرس الوطني، وذلك بهدف الحفاظ على الوقت والجهد، ويتم التقديم عبر بضع خطوات بسيطة لخصناها لكم في النقاط التالية:
- أولا، عليك الولوج إلى بوابة الحرس الوطني السعودي.
- ثم قم بتحديد “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك، اضغط على “بوابة القبول والتسجيل”.
- ثم حدد “تسجيل طلب جديد”.
- ثم أدخل جميع المعلومات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.
- بعد ذلك، اختر الوظيفة المناسبة.
- في الخطوة الموالية، وافق على الشروط والأحكام.
- أخيرًا، قم بالنقر فوق كلمة “تقديم الطلب”.
شروط التقديم على الوظائف
أما بخصوص شروط الالتحاق بوظائف الحرس الوطني 1444، فقد سطرت وزارة الحرس الوطني عدة ضوابط وشروط يجب استيفائها للتقدم لوظائف العسكريين، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون مقدم الطلب سعوديا.
- كما يجب أن يكون عمر المتقدم فوق 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.
- يجب على المتقدمين اجتياز مقابلة شخصية، وأن تُجتاز الوقت المحدد.
- يجب على المتقدمين اجتياز فحص طبي من قبل لجنة طبية معتمدة.
- كما يجب أن تتوفر لدى المتقدم الشروط الطبية اللازمة لأداء جميع المهام المطلوبة.
- إذا كان الفرد حاصل على تعليم ثانوي أو أقل، فيجب عليه التسجيل في برنامج ساعد.
- يجب أن يتمتع المتقدمون بسمعة طيبة وحسن السيرة والسلوك، ويجب ألا يكونوا قد أدينوا بارتكاب أي جريمة جنائية من شأنها الإضرار بالسمعة أو الثقة.
- إذا كان مقدم لديه خبرة سابقة فيجب عليه إحضار أوراق اعتماد معتمدة لإثبات الخبرة.
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