نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي عروض التقسيط من اكسترا الجديدة 2022؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التقسيط من اكسترا هي حسومات متنوعة على الأجهزة الإلكترونية وشتى المنتجات التي يقدمها متجر اكسترا ويتم تقديم قرض تسهيل من أجل المبادرة في التسهيل على المواطنين الراغبين في الشراء أو تقسيط بسعر الكاش ويمكن معرفة كم فوائد تسهيل أو الاستعلام عن كيف اقسط من اكسترا في السعودية من خلال الموقع الإلكتروني للمتجر والمتوفر به قائمة العروض الجديدة أيضًا التي تشمل كافة المنتجات منها خصومات على ايفون 13 برو ماكس وهي تشبه طريقة شراء جوال اقساط من stc في السعودية.

عروض التقسيط من اكسترا

تستطيع اكتشاف أجدد الموديلات الحديثة من الجوالات الذكية في عروض التقسيط من اكسترا كما يمكن التعرف على المنتجات الأكثر مبيعًا من المتجر أيضًا وهناك أيضًا اكسسوارات الجوال ومن بين عروض التقسيط المتاحة:

أولى عروض التقسيط مقدمة على أجهزة أبل مثل ايفون 13 ميني الجديد، وسعر الكاش هو 4579 ريال سعودي، أما عن عرض التقسيط فهو لمدة ثلاث سنوات بقيمة 219 ريال سعودي.

أما عن أبل آيفون 13 الجيل الخامس بمساحة 512 جيجا بايت فهو يدخل في عروض التقسيط أيضًا من خلال متجر اكسترا وقيمة الأقساط على ثلاث سنوات هي 213 ريال سعودي ومتوفر العديد من الإصدارات الأخرى، وأنواع عديدة من الأجهزة اللوحية أيضًا متاحة بالتقسيط.

عروض تقسيط اكسترا سامسونج

يمكن شراء هاتف سامسونج جالكسي إس إف أي الجيل الخامس، وسعره الكاش هو 1649 ريال سعودي، وستكون مقدار الدفعات الشهرية 79 ريال سعودي لمدة ثلاث سنوات، وعند شراء سامسونج جالكسي إيه 52 إس الجيل الخامس بمساحة 128 جيجا بايت، وهو متوفر في المتجر باللون الأسود، وسعره 1299 ريال سعودي، والدفعة الشهرية ستكون 63 ريال سعودي، ويمكن تقسيط تلك الجوالات في حال توفرت الشروط وهي مثل شروط stc لتقسيط الجوالات.

عروض تقسيط هونر 50 من اكسترا

نجحت جوالات هونر في المملكة العربية السعودية وخصوصًا هونر 50 الجديد وهو بمساحة 128 جيجا بايت وهناك ألوان متعددة متاحة في المتجر من بينها اللون الأسود واللون الأخضر وهو بسعر الكاش 1299 ريال سعودي، والقسط الشهري مُقدر بحوالي 63 ريال سعودي لمدة ثلاث سنوات بحد أقصى من خلال تسهيل للتمويل.