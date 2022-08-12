نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر رابط eservices masar sa “مسار وجدارة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة هُنا نوفر لكل الباحثين استعلام نتائج الوظائف التعليمية في السعودية ، سوف يتم الإعلان عن أسماء المرشحين المقبولين في الوظائف التعليمية، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص الذين قاموا بتقديم طلب لهذه الوظائف عن نتائج وظائف التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لجميع الصفوف والمراحل الدراسية 1444 عبر رابط نتائج قبول الوظائف التعليمية، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال كافة المعلومات الخاصة، وكذلك معرفة كيفية الحصول على النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية، وأيضًا سوف نخبركم بالرواتب الخاصة بالمعلم والخاصة بالدرجات الأولى والثانية والثالثة التي تكون على حسب خبره هذا المعلم.

الحصول على أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية 1444 ” استعلام نتائج الوظائف التعليمية “

الأشخاص الذين قاموا بالتقديم على وظائف التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية سوف يرغبون بالتأكيد في معرفة أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم مبدئيا في هذه الوظائف، لكي يستطيعوا معرفة هل سوف ينتقلون إلى الترشيح النهائي للتوظيف أم لا، ولمعرفة هذه الأسماء يرجى اتباع الخطوات التالية:

ادخل على نظام جدارة من خلال منصة مسار الرسمية للمملكة العربية السعودية عبر الرابط التالي eservices.masar.sa

من خلال منصة مسار الرسمية للمملكة العربية السعودية عبر الرابط التالي eservices.masar.sa وبعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك ورمز التحقيق وبعد ذلك قم بالضغط على تسجيل الدخول

الضغط على الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية وسوف تظهر لك بعد ذلك قائمة الأسماء المقبولة مبدئيا.

كم راتب معلم ممارس 1444

المملكة العربية السعودية تهتم كثيرا بتوفير نظام تعليمي متميز وجيد ومتطور يواكب جميع التطورات الموجودة والحاصلة في العصر ويمكن السعودية إلى آفاق المستقبل وبالفعل فان من العناصر المهمة للغاية في النظام التعليمي هو المعلم لذلك يهتمون به كثيرا ويهتمون بالراتب الخاص به لتوفير ظروف معيشية جيدة له حتى يطور من نفسه، ويكون راتب المعلم الممارس درجة أولى يبدأ من 7570 ريال سعودي ويزداد كلما ازداد خبره المعلم حيث يصل للدرجة الثانية إلى 8070 ريال سعودي ويصل للدرجة الثالثة إلى 1870 ريال سعودي وهناك زيادة سنوية للمعلم تصل إلى 500 ريال سعودي، لذلك فكثير من الأشخاص يحلمون بالتوظيف في الوظائف التي قامت بالإعلان عنها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية 1444 للحصول على هذه المميزات والرواتب الجيدة.

المستندات المطلوبة للمطابقة القبول في الوظائف التعليمية

أصل الهوية الوطنية.

صورة من وثيقة التخرج والأصل.

يجب إحضار أصل كشف الدرجات (السجل الأكاديمي) وإحضار صورة منه.

يجب إحضار أصل وثيقة الدبلوم التربوي وصورة منه.

شروط القبول في الوظائف التعليمية