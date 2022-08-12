نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف طريقة شراء جوال اقساط من stc وعروض الايفون 13؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة شراء جوال اقساط من stc من أيسر الحلول التي يمكن اللجوء إليها للحصول على تقسيط جوالات stc ايفون 13 وهو من الجوالات المميزة في السعودية وفي العديد من الدول، وقد اعتادت شركة الاتصالات على أن تقدم حلول غير مسبوقة لكي ترضي العملاء والمستخدمين داخل المملكة أو خارجها وبينت شروط stc لتقسيط الجوالات وذلك بالتزامن مع إطلاق عروض التقسيط من اكسترا بالإضافة إلى إطلاق كيف اقسط من اكسترا في السعودية.

طريقة شراء جوال اقساط من stc

قبل التعرف على طريقة شراء جوال اقساط من stc لا بد من معرفة البرنامج الذي سيتم الاشتراك به، حيث أن الشركة وفرت إمكانية تقديم نموذج الطلب من خلال التعاون مع شركة كوارا وحتى تستطيع الحصول على الطلب يرجى اتباع الخطوات التالية:

لا بد من دخول رابط موقع شركة الاتصالات السعودية.

ثم الدخول إلى خيار الأجهزة الذكية.

بعد اختيار الشراء سينقلك الموقع إلى كوارا للتمويل.

اقرأ الشروط المطلوبة للموظفين والمتقاعدين.

ثم اختر نموذج التقديم لكي تبدأ في تعبئة البيانات الصحيحة عبر الموقع، وانتظر لحين الموافقة على الطلب.

تقسيط الأجهزة من stc السعودية

قدمت الشركة خلال فترة وجيزة مجموعة من الباقات من بينها باقة البيانات التي تستخدم في الدولة وخارجها عند تفعيل خدمة التجوال، بالإضافة إلى تقسيط الأجهزة الذكية بمزايا تواكب الاحتياجات ومن بينها:

تسمح شركة كوارا والاتصالات السعودية بالحصول على خدمة التقسيط بدون مقدم للأجهزة الذكية من بينها تقسيط ايفون 13 برو ماكس بإصداراته المختلفة.

بعد أن يتم تقديم الطلب يستطيع العملاء الحصول على الموافقة في الحال ولكن لا بد من الحرص تسجيل البيانات بطريقة صحيحة ورفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

يُسمح للعميل بأن يُقدم طلبه بتمويل حتى 30 ألف ريال سعودي.

أكدت الشركة أيضًا من خلال موقعها الرسمي على أنها تعفي عملائها من سداد الرسوم الإدارية إذا كان لديهم شريحة تم تفعيلها بالفعل ومستخدمة أو عملاء باقات مفوتر الجديدة، لافتةً إلى أن عروض التقسيط جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تحتاج إلى الكفيل أو الضامن إلا إثبات الراتب.