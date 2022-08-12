نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. المرشحين للكرة الذهبية 2022 محمد صلاح ورياض محرز وغياب ميسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة المرشحين للكرة الذهبية 2022، كشفت مجلة فرانس فوتبول اليوم الجمعة الموافق ل12 اغسطس 2022 عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022 لأفضل لاعب في العالم وتضم هاته القائمة ثلاثين لاعبا مميزا خلال هذا العام، كما يغيب النجم الأرجنتيني ولاعب نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي عن القائمة. حيث كان النجم الأرجنتيني آخر من فاز بجائزة الكرة الذهبية. حيث فاز بها للمرة السابعة في مسيرته الكروية. وكان المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على قائمة المرشحين. إلى جانب الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، وساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

المرشحين للكرة الذهبية 2022

تضم قائمة المرشحين ستة لاعبين في صفوف ريال مدريد. وهناك أيضًا ستة لاعبين من ليفربول، بالإضافة إلى مانشستر سيتي، في نفس السياق تم الإعلان عن المرشحين لجائزة ياشين التي تمنح لأفضل حارس مرمى، والمرشحين لجائزة كوبا التي تمنح لأفضل لاعب شاب، وضمت القائمة اللاعبين المذكورين أدناه:

ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول) فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) لويس دياز (ليفربول) روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ – برشلونة) مايك ماينيان (ميلان) هاري كين (توتنهام) داروين نونيز (ليفربول) فيل فودين (مانشستر سيتي) ساديو ماني (ليفربول – بايرن ميونخ) تيبو كورتوا (ريال مدريد) رافائيل لياو (ميلان) محمد صلاح (ليفربول) كريستوفر نكونكو (لايبزيج) جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) رياض محرز (مانشستر سيتي) هيونج مين سون (توتنهام) كاسيميرو (ريال مدريد) فابينيو (ليفربول) كريم بنزيما (ريال مدريد) سيباستيان هالر (أياكس أمستردام) لوكا مودريتش (ريال مدريد) أنطونيو روديجر (ريال مدريد – تشيلسي) كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس) فيرجيل فان دايك (ليفربول) جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي – بروسيا دورتموند)

المرشحين للقب أفضل لاعب في العالم 2022

وأكدت مجلة فرانس فوتبول بعدم ربط كأس العالم قطر 2022 بالكرة الذهبية هذا العام، لأن التصويت يعتمد على أداء اللاعب خلال الموسم. أي من أغسطس 2021 إلى يوليو 2022. كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام في 17 أكتوبر في باريس بفرنسا. وقد فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021 للمرة السابعة في مسيرته. لكنه غاب عن القائمة هذا الموسم بسبب تراجع مستواه بعد انتقاله من برشلونة إلى سان جيرمان الصيف الماضي.

جائزة الكرة الذهبية 2022

بعد موسم شاق لكريم بنزيما ورفاقه مع ريال مدريد وتحقيقهم لدوري أبطال اوروبا والدوري الاسباني، جاءت 6 أسماء من النادي الملكي في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2022، وكذلك بالنسبة لنادي ليفربول فبعد موسم طويل وصلوا لنهائي دوري أبطال اوروبا وضيعوه أمام النادي الملكي، وبالنسبة للدوري فقد خطف منهم نادي مانشستر سيتي اللقب بفارق صغير جدا، ومع ذلك ترشح 6 لاعبون من الفريق.