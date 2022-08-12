نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” موعد نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444 .. المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الملك خالد العسكرية كشفت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية، التابعة لوزارة الحرس الوطني، عن نتائج الترشيح الأول لحاملي الشهادات الجامعية للعام الدراسي 1444 كما وضحت شروط الالتحاق بالكلية والقواعد العامة الملزمة لكل طالب يرغب بالالتحاق بها.

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية

كشفت كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول للعام الدراسي الجديد 1444/2022 عبر بوابة القبول الموحدة والموقع الرسمي للكلية، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط الرسمي لكلية الملك خالد العسكرية.

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

أوضحت كلية الملك خالد العسكرية شروط التسجيل للعام الدراسي 1444/2022، واشترطت أن يكون ذلك من شروط قبول الطالب في المؤسسة.

أن يكون كلا الوالدان يحمل الجنسية السعودية.

حاصل على دبلوم المدرسة الثانوية في العلوم الطبيعية أو منهج بمحتوى مماثل.

ألا يقل التقدير التراكمي للطالب عن 80 بالمائة من الدرجة الناجحة.

خلو السجل العدلي” القضائي” للطالب.

ألا يكون الطالب متزوج من أجنبية.

أن يتراوح عمر الطالب بين 17 و 22 سنة.

يشترط أن يكون قد أتم دراسته الثانوية.

يجب ألا يقل مجموع درجاته في امتحان الكفاءة عن 60 بالمائة.

يجب على الطالب اجتياز اختبار إجادة اللغة الإنجليزية STEP بألوان متطايرة.

يجب أن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية واللياقة البدنية وامتحانات الكتابة.

يجب أن يتناسب وزن الطالب مع طوله ما بين (165 سم/ 52 كجم) و (188 سم/ 95 كجم).

يجب أن يكون لدى المرشح حساب أبشر من أجل التسجيل في الكلية.

تطبيق كلية الملك خالد العسكرية

كما أشارت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني إلى أنه من الممكن التقديم لكلية الملك خالد العسكرية عبر الرابط الإلكتروني، حيث يتم إدخال درجات القدرات والتحصيل الورقي وكفاءات اللغة الإنجليزية بشكل آلي من خلال المركز الوطني. للقياس.

مميزات كلية الملك خالد العسكرية

هذه العناصر تجعل كلية الملك خالد العسكرية من أعظم المؤسسات العسكرية وتساهم في تخريج جيل مشرف للمملكة العربية السعودية.