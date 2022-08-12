نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة أبشر للحصول على معلومات عن الإقامة القانونية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة أبشر للحصول على معلومات عن الإقامة القانونية في المملكة العربية السعودية،أبشر هو أحد المواقع الإلكترونية الرئيسية للمملكة العربية السعودية، حيث يقدم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والعديد من الخدمات أثناء تواجدك في المنزل، بما في ذلك كيفية التحقق من صحة طلب الإقامة الخاص بك، فمن خلاله يمكنك الحصول على كل شيء.

خدمة أبشر للحصول على معلومات عن الإقامة القانونية في المملكة العربية السعودية

اتبع هذه الخطوات للحصول على معلومات حول مكان إقامتك:

أولاً، استخدم هذا الرابط لتسجيل الدخول إلى منصة أبشر على الصفحة الرئيسية لوزارة الداخلية السعودية.

ثم انتقل إلى صفحتك الشخصية وأدخل كلمة المرور ورمز التحقق حتى نتمكن من تحديد جميع البيانات الشخصية التي سجل موقعك بها.

سيتم نقلك إلى صفحة بها عدة خيارات لاختيار جواز سفرك.

ثم حدد الاستعلام عن صلاحية الإقامة وأدخل رقم بطاقتك ورقم بطاقة الإقامة.

انتظر بضع دقائق على الصفحة التي تحتوي على جميع المعلومات حول إقامتك وجميع المعلومات الخاصة به بما في ذلك موعد انتهائها.

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية بدون موقع أبشر

يمكنكم اتباع هذه الخطوات للعثور على جميع المعلومات المتعلقة بصلاحية تصريح الإقامة الخاص بكم دون استخدام موقع أبشر أو أي موقع آخر.

في البداية قم بتسجيل الدخول إلى إلى موقع وزارة العمل السعودية.

ثم اختر كلمة بوابة الافراد.

ثم اضغط عليها وادخل رقم محل إقامتك.

ثم أدخل تقويم اليوم ورمز التحقق المرئي وانقر فوق موافق.

سترى بعد ذلك صفحة أخرى تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بإقامتك، والتي قد تنتهي أو لا تنتهي صلاحيتها من جميع النواحي.



كيف تجد اسم الكفيل برقم البطاقة في السعودية

لجميع الأسئلة المتعلقة بمحل إقامتك واسم كفيلك، يرجى تتبع ما يلي: