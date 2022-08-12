نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما شروط stc لتقسيط الجوالات للموظف والمتقاعد؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط stc لتقسيط الجوالات هي ضوابط مطبقة على جميع العملاء، وقد وفرته الشركة على وجه الخصوص للعاملين في المؤسسات الحكومية والعاملين في القطاع الخاص سواء المقيم أو المواطن، كما أن هناك إمكانية تقسيط جوالات stc ايفون 13 للمتقاعدين ممن لم يبلغوا السن المُدرج في قائمة الشروط، وقد زادت استفسارات عن كيف اقسط من اكسترا في السعودية وأيضًا ما هي عروض التقسيط من اكسترا ولذلك سنقدم أبرز شروط التقسيط للجوالات الذكية.

شروط stc لتقسيط الجوالات

وفق الحالة الوظيفية يتم القبول في عروض تقسيط الجوالات الذكية وقد تم إطلاق شروط stc لتقسيط الجوالات وهي متمثلة في التالي:

الموظف في المؤسسة الحكومية إذا كان يريد التقسيط من خلال شركة الاتصالات فيلزم ألا يقل العمر عن 21 عام بناءً على ما هو مدرج في بطاقة الهوية الوطنية، وألا يزيد عن 60 سنة.

إذا كان موظف حكومي فينبغي مرور مدة ثلاث أشهر على دخول الوظيفة وصافي راتبه لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

أما إن كان المتقدم ضابط في القطاع العسكري فينبغي أن يكون سنه لا يقل عن 21 سنة، وفترة الخدمة عام على الأقل وراتبه الصافي الذي يحصل عليه ينبغي ألا يقل عن 3500 ريال سعودي.

وما يخص العسكريين في باقي الراتب فينبغي ألا تكون فترة الخدمة أقل من ستة أشهر.

إذا كان صاحب طلب التقسيط موظف في أحد الشركات الخاصة أو المؤسسات فينبغي ألا يقل سنه عن 21 سنة بينما أقصى عمر هو الستين عام.

تقسيط جوال stc للمقيمين

وهناك العديد من الشروط الواجب توفرها في المقيمين الراغبين في تقسيط الجوالات من بينها إذا كان موظف حكومي فينبغي التحاقه بالوظيفة من مدة عام أو أكثر، بينما إن كان يعمل في القطاع الخاص فينبغي ألا تكون فترة خدمته أقل من عام والسن يبدأ من خمسة وعشرين سنة وأقصى عمر هو 60 سنة كاملة، ولكن الراتب للموظف في القطاع الخاص ينبغي ألا يقل عن 7500 ريال سعودي ويتم تقديم المتطلبات الأساسية وهي صورة من بطاقة الهوية الوطنية وكشف الحساب البنكي وعند الحصول على نموذج الطلب يتم تعبئة البيانات به.